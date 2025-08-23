Criminoso clona número de padre e tenta aplicar golpe de R$ 5 mil

Uma publicação da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana na redes sociais, nessa sexta-feira (22/8), acendeu um alerta para fiéis que possuem o contato do pároco cônego José Abel Pinheiro. Conforme anunciado na publicação no perfil oficial da igreja, o padre teve o número de telefone clonado. O caso aconteceu em Salvador (BA).

Criminosos responsáveis pela duplicação entraram em contato com diferentes pessoas, chegando a pedir até R$ 4,8 mil, por meio de transferência, se passando pelo religioso. Na mensagem divulgada, a gestão da paróquia informa que o número de telefone utilizado pelo padre José Abel no aplicativo de mensagens WhatsApp foi clonado e pede que os fiéis não respondam ao contato dos golpistas.

