26/08/2025
Universo POP
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Criminosos arrombam agência de banco e levam armas de fogo no interior

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
criminosos-arrombam-agencia-de-banco-e-levam-armas-de-fogo-no-interior

Criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil na noite do último domingo (24/8), levando armas e munições, na região central de Vargem, município no interior de São Paulo. Imagens de câmeras mostram a participação de pelo menos dois homens no furto.

Segundo o boletim de ocorrência ao qual o Metrópoles teve acesso, uma funcionária da agência verificou que o sistema de segurança do local acusou a possível violação das dependências internas por volta das 23h.

4 imagensA ação teve participação de pelo menos dois homens, que não foram identificadosForam furtadas duas armas calibre .38, munições, um celular corporativo e documentaçãoCriminosos arrombam agência do Banco do Brasil e levam armas e munições Fechar modal.1 de 4

Criminosos arrombaram e invadiram a agência por volta das 23h de domingo (24/8)

Divulgação2 de 4

A ação teve participação de pelo menos dois homens, que não foram identificados

Divulgação3 de 4

Foram furtadas duas armas calibre .38, munições, um celular corporativo e documentação

4 de 4

Criminosos arrombam agência do Banco do Brasil e levam armas e munições

Reprodução/Google Street View

No local, constatou-se que os criminosos escalaram o muro e entraram na agência. Eles tentaram serrar a grade metálica de uma sala em que ficavam computadores e equipamentos de informática mas, diante da dificuldade, desistiram da ação.

Após arrombarem a grade e a janela da cozinha, eles furtaram um cofre que continha duas armas de fogo calibre .38, 20 munições, dois dispositivos denominados “botão do pânico”, um celular corporativo e a documentação das armas.

Leia também

Os criminosos não foram identificados até o momento. Em nota, o Banco do Brasil confirmou a ocorrência e afirmou que está colaborando com as autoridades policiais. “Por conta dos danos à estrutura da agência, o atendimento ao público está em regime de contingência. O BB atua para regularizar o atendimento integral no menor tempo possível”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.