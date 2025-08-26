Criminosos arrombam agência de banco e levam armas de fogo no interior

Criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil na noite do último domingo (24/8), levando armas e munições, na região central de Vargem, município no interior de São Paulo. Imagens de câmeras mostram a participação de pelo menos dois homens no furto.

Segundo o boletim de ocorrência ao qual o Metrópoles teve acesso, uma funcionária da agência verificou que o sistema de segurança do local acusou a possível violação das dependências internas por volta das 23h.

Criminosos arrombaram e invadiram a agência por volta das 23h de domingo (24/8)

A ação teve participação de pelo menos dois homens, que não foram identificados

Foram furtadas duas armas calibre .38, munições, um celular corporativo e documentação

Criminosos arrombam agência do Banco do Brasil e levam armas e munições

No local, constatou-se que os criminosos escalaram o muro e entraram na agência. Eles tentaram serrar a grade metálica de uma sala em que ficavam computadores e equipamentos de informática mas, diante da dificuldade, desistiram da ação.

Após arrombarem a grade e a janela da cozinha, eles furtaram um cofre que continha duas armas de fogo calibre .38, 20 munições, dois dispositivos denominados “botão do pânico”, um celular corporativo e a documentação das armas.

Os criminosos não foram identificados até o momento. Em nota, o Banco do Brasil confirmou a ocorrência e afirmou que está colaborando com as autoridades policiais. “Por conta dos danos à estrutura da agência, o atendimento ao público está em regime de contingência. O BB atua para regularizar o atendimento integral no menor tempo possível”.