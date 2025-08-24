23/08/2025
Universo POP
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef

Criminosos em moto disparam contra carro e matam homem no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
criminosos-em-moto-disparam-contra-carro-e-matam-homem-no-df

Um homem morreu e outro ficou ferido após ambos serem baleados dentro de um carro por dois indivíduos em uma motocicleta, na noite deste sábado (23/8), no Sol Nascente, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os criminosos efetuaram os disparos contra as vítimas enquanto passavam de moto. Um dos homens morreu no local e o outro foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Leia também

Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.