criminosos-em-moto-disparam-contra-carro-e-matam-homem-no-df

Um homem morreu e outro ficou ferido após ambos serem baleados dentro de um carro por dois indivíduos em uma motocicleta, na noite deste sábado (23/8), no Sol Nascente, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os criminosos efetuaram os disparos contra as vítimas enquanto passavam de moto. Um dos homens morreu no local e o outro foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).