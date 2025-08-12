12 de agosto de 2025
Cristão, patriota e marido de delegada: saiba quem é o empresário que matou gari

Renê Júnior é suspeito de atirar e matar Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, após uma discussão de trânsito na capital mineira

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, foi preso suspeito de atirar e matar Laudemir de Souza Fernandes, um gari de 44 anos, em Belo Horizonte. O crime aconteceu nesta segunda-feira (11) após o empresário, irritado com o trânsito, exigir que o caminhão de lixo saísse da rua.

Perfil de Renê Junior, no Instagram — Foto: Reprodução

Perfil de Renê Junior, no Instagram — Foto: Reprodução

Detalhes do crime e perfil do suspeito

Segundo testemunhas, Renê, que dirigia um carro elétrico BYD, teria discutido com a motorista do caminhão e a ameaçado. “Se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?”, teria dito. Quando os garis tentaram intervir e acalmá-lo, o empresário desceu do veículo e disparou, atingindo Laudemir, que foi socorrido, mas morreu no hospital.

Em uma rede social, Renê Júnior se apresenta como “Christian, husband, father & patriot” (cristão, marido, pai e patriota). Ele também se intitula CEO da empresa Fictor Alimentos, que negou qualquer vínculo com o empresário.

Após o crime, Renê foi detido em uma academia. Em depoimento, ele informou que a arma usada pertencia à sua esposa, a delegada Ana Paula, que agora é alvo de uma investigação da Corregedoria. A prefeitura informou que está prestando apoio à família da vítima.

Montagem mostra empresário René da Silva Nogueira Júnior, preso por atirar e marte gari que fazia coleta de lixo — Foto: Reprodução/redes sociais

Montagem mostra empresário René da Silva Nogueira Júnior, preso por atirar e marte gari que fazia coleta de lixo — Foto: Reprodução/redes sociais

Laudemir de Souza Fernandes foi morto quanto trabalhava na coleta de lixo — Foto: Arquivo pessoal

Laudemir de Souza Fernandes foi morto quanto trabalhava na coleta de lixo — Foto: Arquivo pessoal

Fonte: Polícia Militar, G1 e Prefeitura de Belo Horizonte

Redigido por Contilnet.

