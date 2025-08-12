Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram o noivado nesta segunda-feira (11/8). O casal, que está junto há nove anos, fez a revelação depois que a modelo publicou uma foto do anel em seu Instagram. “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”, escreveu a argentina.

O início de um romance em Madrid

A história de amor dos dois começou em 2016, em uma loja de grife em Madrid, na Espanha, onde Georgina trabalhava como vendedora. Na época, Cristiano Ronaldo já era um jogador premiado e cliente assíduo do local. A vida de Georgina mudou completamente depois que o namoro foi assumido, tornando-a uma modelo e influenciadora com mais de 68,6 milhões de seguidores no Instagram.

Juntos, o casal teve Alana e, em 2022, Angel dos Santos Aveiro. Cristiano Ronaldo já era pai de Cristiano Jr. e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria antes de conhecer Georgina.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.