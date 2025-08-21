CRM-AC cassa registro profissional do médico Stanley Bittar; ele é acusado de infrações éticas

Stanley Bittar não poderá mais exercer a medicina no Acre. O Conselho Regional de Medicina (CRM-AC) decidiu, por unanimidade, pela cassação definitiva do registro do profissional.

A medida foi tomada após análise de um processo que reuniu provas de condutas consideradas incompatíveis com a prática médica. Entre elas, a divulgação de sorteios em redes sociais, como a entrega de um iPhone, prática classificada como antiética pelo conselho.

O caso ganhou força a partir da denúncia de Fabyola de Souza Camelo. Ela relatou ter desenvolvido necrose depois de uma cirurgia feita por Bittar e levou a queixa ao CRM-AC. Desde 2020, o órgão já havia restringido a atuação do médico em cirurgias plásticas e em atendimentos relacionados ao pré e pós-operatório.

Para a paciente, a decisão simboliza um alívio. Em entrevista ao Portal Acre, Fabyola disse que o resultado representa justiça depois de um longo período de espera.

Mesmo com a cassação confirmada, o médico ainda pode recorrer.