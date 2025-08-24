Cruzeiro do Sul elege rei e rainha da Farinha 2025 durante grande final do festival

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou, na noite deste sábado (23), no Salão Cordélia Lima, o lançamento oficial do 8º Festival da Farinha 2025 e promoveu a grande final do concurso que escolheu o rei e a rainha do evento, que acontecerá de 27 a 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.

O espaço ficou lotado pelo público que acompanhou a disputa pela realeza do festival. O concurso contou inicialmente com 24 candidatos, entre jovens da área urbana e das vilas da região. Após seletivas e semifinal, os jurados escolheram Mário Cesar como Rei da Farinha e Carla Cristina como Rainha da Farinha 2025.

Ambos receberam premiação de cerca de R$ 12 mil, incluindo dinheiro, Carteira de Habilitação, iPhone e outros itens. O título de Príncipe da Farinha ficou com Thiago Bernardo, enquanto Kevila Silva foi coroada Princesa da Farinha. Os dois também receberam prêmios.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, a participação de candidatos da zona rural foi um diferencial nesta edição. “Esse ano, com a participação de candidatos das vilas, que foi uma determinação do nosso prefeito Zequinha Lima, a disputa foi mais representativa, porque nada mais justo do que incluir os representantes da zona rural”, destacou.

A rainha Carla Cristina celebrou a conquista. “Eu estava muito ansiosa. Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo agora. É um sonho realizado e todo o esforço valeu a pena.”

Já o rei Mário Cesar ressaltou a importância de representar o produto símbolo da região. “Estou feliz porque representar a farinha, que é o ouro de Cruzeiro do Sul, é uma gratificante missão.” Durante os quatro dias de programação, os representantes da realeza do festival terão participação constante nas atividades culturais e gastronômicas.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, destacou o impacto econômico do evento.

“Esse evento traz para a economia local um fortalecimento, porque mais de 100 empreendedores vão estar no local vendendo derivados da farinha, produtos da culinária local, plantas e vários outros itens. A economia vai se fortalecer com esse evento da gestão do prefeito Zequinha Lima, que a cada ano é mais aprimorada.”

Veja vídeo e fotos: