Cruzeiro do Sul recebe novamente o “pai da seresta”, Evoney Fernandes, em show marcante

O cantor, compositor e criador de conteúdo Evoney Fernandes está de volta a Cruzeiro do Sul para se apresentar pela segunda vez ao público acreano. Conhecido como o “pai da seresta”, Avonei falou sobre sua trajetória, desafios e o carinho especial que recebe na região Norte.

Durante a entrevista conduzida por Jonas Machado, Evoney revelou que, apesar de a música e os conteúdos na internet sustentarem sua carreira, é na sinuca que ele garante uma parte considerável da renda. “Tudo que eu tenho é da música e dos vídeos na internet, mas pra comprar muita coisa é a sinuca que ajuda. Brincadeiras à parte, é o que acaba rendendo mais”, comentou, em tom descontraído.

O artista relembrou que, no início da carreira, enfrentou dificuldades e chegou a procrastinar a criação musical, mesmo tendo herdado do pai, seresteiro, a paixão pela música. Ele destacou também que precisou lidar com páginas falsas que usavam sua imagem nas redes sociais. “Toda caminhada é difícil, não só na música ou na internet, mas em qualquer objetivo grande. Graças a Deus tem dado tudo certo e é uma felicidade enorme estar novamente aqui em Cruzeiro do Sul, onde o povo sempre nos recebe com muito carinho”, afirmou.

Animado com o show, Evoney exaltou a receptividade da região: “Nossa região Norte é diferenciada, é a que mais abraça quem é daqui. É uma alegria muito grande estar de volta e espero retornar muitas outras vezes”.

O encontro também teve momentos de descontração, quando o cantor brincou com a produção, provou uma bebida artesanal chamada “Seresteiro” e interagiu com o público presente. Antes de subir ao palco, deixou um recado especial: “Um abraço pra toda a galera de Cruzeiro do Sul e região, de Tarauacá, Rio Branco e outros municípios que vieram curtir com a gente. Hoje vai ter uma reação pesada até o dia clarear”.

A noite foi de muita seresta e emoção, em mais um capítulo da carreira de Evoney Fernandes, que segue conquistando fãs pelo Acre e por todo o Brasil.

Veja o vídeo: