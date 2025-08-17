Cruzeiro do Sul retoma aulas nesta segunda com mais de 11 mil estudantes na rede municipal

O retorno às aulas em Cruzeiro do Sul acontece nesta segunda-feira (18), após o período de férias escolares. A prefeitura informou que 11.481 alunos, distribuídos em 98 escolas das zonas urbana e rural, devem voltar às salas de aula.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, toda a estrutura foi organizada para receber os estudantes. “Estaremos passando nas escolas da zona rural para entregar mais equipamentos e materiais didáticos”, afirmou.

Neste ano, a gestão do prefeito Zequinha Lima, conforme informado, adotou medidas para reforçar a rede municipal. Todos os estudantes receberam kits de material escolar, além de investimentos superiores a R$ 2 milhões em reformas e aquisição de novos mobiliários para as unidades de ensino.

Outro avanço destacado é a ampliação da oferta de ensino em tempo integral e a inclusão de crianças a partir de um ano e meio em creches, ampliando o atendimento educacional no município.