Cruzeiro do Sul sedia Curso Capacita SUAS para  secretarias de assistência social do Vale do Juruá

A cidade de Cruzeiro do Sul sedia essa semana, o Curso Capacita SUAS, iniciativa que reúne secretarias municipais de assistência social de todo o Vale do Juruá. A abertura oficial foi realizada nesta segunda-feira, 25, no Teatro dos Náuas, com a presença do prefeito Zequinha Lima, da governadora em exercício Mailza Assis, deputado federal Coronel Ulysses, deputado estadual André da Droga Vale, além de vereadores, secretários municipais, representantes do Ministério Público, juízes, Polícia Federal e demais autoridades ligadas à garantia de direitos humanos.

O curso é promovido pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A formação fortalece a rede de proteção social e amplia a capacitação continuada dos trabalhadores que atuam no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A capacitação ocorre no polo do Ceflora, em Cruzeiro do Sul, onde participam profissionais de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó. 200 servidores serão capacitados no Juruá até sexta-feira, 29. Em setembro, a agenda segue para Rio Branco, Alto e Baixo Acre, ampliando o alcance para mais de 300 trabalhadores em todo o estado.

As formações seguem as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS e devem impactar diretamente na carreira dos trabalhadores, além de promover novas práticas profissionais para melhorar os serviços oferecidos à população.Durante a semana, os participantes vão se aprofundar em temas como:

•Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Básica

•Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Especial

•Atualização em Vigilância Socioassistencial

•Introdução ao Exercício do Controle Social

O CapacitaSUAS 2025 garante que os serviços cheguem de forma mais qualificada à população em situação de vulnerabilidade. A secretária municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Milca Santos, ressaltou que a formação representa um avanço para os servidores e para a comunidade.

“Essa capacitação é fundamental para os trabalhadores do SUAS, que levam os serviços até a população. Essa formação fortalece todo esse leque de serviços”, explicou.

A governadora em exercício, Mailza Assis, destacou o compromisso do Estado em ampliar a rede socioassistencial.

“Nosso objetivo é oferecer dignidade, conhecimento e eficiência, fortalecendo as políticas públicas no âmbito estadual e nacional”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância da capacitação para os profissionais e para os trabalhos já desenvolvidos pela gestão. “Precisamos estar em sintonia para que a assistência social chegue a quem mais precisa. Nosso compromisso é fortalecer as instituições e consolidar políticas públicas que reforcem os vínculos familiares e sociais”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.