Cruzeiro do Sul sofre apagão e tem retorno após mais de cinco horas

Cruzeiro do Sul enfrentou, neste domingo (31), um apagão que deixou a cidade sem energia elétrica por mais de cinco horas. O fornecimento foi interrompido no fim da manhã e só foi restabelecido por volta das 17h20, segundo moradores.

Durante o período sem energia, diversos serviços básicos foram afetados, causando transtornos à população e a diferentes setores da economia local.

Em comunicado oficial, a Energisa informou que a falha não teve relação direta com a Concessionária. O problema ocorreu no Sistema Interligado Nacional (SIN), administrado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

“A Energisa informa que um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN), sem relação com a Concessionária, provocou a interrupção do fornecimento de energia no Acre na tarde deste domingo, 31/08. A causa da interrupção ainda não foi informada pelo ONS”, destacou a nota.

De acordo com a empresa, o ONS autorizou o início do processo de restabelecimento por volta das 14h34, por meio do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC). A recomposição, no entanto, ocorreu de forma gradativa até a normalização total do sistema em Cruzeiro do Sul, no fim da tarde.