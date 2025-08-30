Cruzeiro x São Paulo tem histórico de poucos gols; veja para apostar

Embalado após vencer o rival Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro vira a chave e volta a focar no Brasileirão. Neste sábado (30), às 21h (de Brasília), a Raposa recebe o São Paulo no Mineirão, pela 22ª rodada da competição.

Os últimos jogos entre as equipes foram marcados por poucos gols. O que no universo das apostas pode ser uma boa oportunidade para as suas bets.

Veja os números do duelo e também as odds para apostar no confronto.

Boas opções de odds para apostas

Nos últimos dez jogos entre os dois times com o Cruzeiro como mandante, sete terminaram sem que uma das equipes não balançassem as redes.

Veja os últimos dez jogos entre Cruzeiro e São Paulo com mando de campo mineiro

15/9/2024 – Cruzeiro 0x1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2024

24/6/2023 – Cruzeiro 1×0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2023

16/10/2019 – Cruzeiro 1×0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2019

29/7/2018 – Cruzeiro 0x2 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2018

14/5/2017 – Cruzeiro 1×0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2017

17/5/2017 – Cruzeiro 1×2 São Paulo – Quarta fase Copa do Brasil 2017

5/6/2016 – Cruzeiro 0x1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2016

8/11/2015 – Cruzeiro 2×1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2015

13/5/2015 – Cruzeiro 1×0 São Paulo – Oitavas de Final Libertadores 2015

27/4/2014 – Cruzeiro 1×1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2014

Quem vai vencer o confronto?

O Cruzeiro está em lua de mel com a torcida. Além de estar na briga pelo título do Brasileiro, a equipe também encaminhou a vaga para as semifinais da Copa do Brasil.

Por conta disso, e também por estar jogando em casa, a equipe é a favorita para conquistar os três pontos.

Se você apostar R$10 e o Cruzeiro confirmar o favoritismo, o retorno será de R$ 18,60.

Se o mesmo valor foi apostado no São Paulo e o Tricolor Paulista vencer, pode gerar R$ 44,00.

No histórico geral entre as duas equipes, quem leva a melhor é o São Paulo, com boa margem sobre o Cruzeiro.

Em 91 partidas, foram 44 vitórias do Tricolor Paulista, 24 empates e 23 triunfos da Raposa.

Kaio Jorge vai seguir marcando?

Aos 23 anos, Kaio Jorge vive a melhor temporada da carreira.

Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o atacante já balançou as redes 18 vezes em 30 partidas no ano.

Ele marcou nos últimos três jogos disputados.

No Campeonato Brasileiro são 15 gols anotados em 20 jogos disputados, números que o colocam como artilheiro da competição.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro chega para o confronto empolgado. Na quarta-feira, o time foi até a Arena MRV e venceu o Atlético por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os gols foram marcados por Fabrício Bruno e Kaio Jorge.

No último domingo (24), o Atlético também foi a vítima do São Paulo.

Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Soberano venceu por 2 a 0, com gols de Pablo Maia e Gonzalo Tapia.

Onde assistir Cruzeiro x São Paulo

A partida entre Cruzeiro e São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 29/08/2025 às 11h