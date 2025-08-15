Cuca elogia Reinier e mira decisões contra Godoy Cruz e Cruzeiro

O Atlético-MG venceu o Godoy Cruz por 2 x 1, de virada, nesta quinta-feira (14/8), na Arena MRV, em Belo Horizonte, no duelo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Após a partida, o técnico Cuca comentou sobre a sequência de jogos importantes do Atlético e mirou os próximos confrontos da equipe pelo Brasileirão e o clássico diante do Cruzeiro na Copa do Brasil.
“Não da para ter um time titular. O desgaste é muito grande de um jogo para o outro que você tem que ter 16, 17 jogadores titulares e ir usando todos eles conforme as necessidades para não estourar todo mundo. Então as vezes o jogador tá cansado, jogador tem que jogar fresco, e as vezes não esta com a condição ideal de jogo”, avaliou o treinador.
“A gente vai jogar contra o Grêmio daqui a 72 horas, vai decidir contra o Godoy no campo deles na semana que vem, que é menor. Depois encara o São Paulo no domingo e você vem para o primeiro mata-mata contra o Cruzeiro na outra semana. Então são todos os jogos difíceis, decisões e a gente está decidindo desde o mineiro, que voltamos dos EUA e não podíamos perder mais e a gente está decidindo, uma hora o emocional pesa também”, acrescentou.
Cuello marcou o primeiro do Galo na partida
O atacante foi anulado na partida e pouco conseguiu criar
Atlético venceu o Godoy Cruz
A partida de volta acontece na próxima quinta
A última vitória do Atlético em casa
O argentino Cuello atuou pelos 90 minutos
A partida marcou a estreia do reforço Reinier. O jogador chegou na capital mineira durante a semana e foi inscrito pelo Galo para o mata-mata da competição. Vestindo a camisa 18, o jogador entrou na partida aos 35 minutos do segundo tempo e precisou de pouco tempo para mostrar serviço com o novo clube.
Reinier recebeu um cruzamento do atacante Biel e escorou de peito para Hulk marcar o segundo do Atlético-MG na partida. Sobre a estreia do jogador, Cuca engradeceu o primeiro jogo:
“Quando você joga domingo e quarta, você não faz coletivo, se faz campo reduzido com quem não joga. Ele (Reinier) não fez coletivo, tinha quatro meses que não jogava. E a gente lançou ele no jogo na expectativa que ele poderia colaborar e ele fez. Ajudou no jogo aéreo, até na parte defensiva quando não tinha zagueiro, armou umas bolas e deu o passe de peito pro hulk fazer o gol”, declarou o treinador.
Ainda no mês de agosto, o Atlético-MG terá dois importantes jogos nos copas. A partida de volta diante do Godoy Cruz já acontece na próxima quinta-feira (21/8) e na outra semana, no dia 27/8, o Galo encara o rival Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse meio tempo, o time mineiro ainda terá dois jogos pelo Brasileirão, contra Grêmio e São Paulo, respectivamente.
Confira os melhores momentos da vitória do Atlético-MG diante do Godoy Cruz: