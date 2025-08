Cuiabano Lima destaca importância da Expoari para o Norte: “Agro também preserva”

Durante a edição deste ano da Expoari, realizada em Ariquemes (RO), o locutor de rodeios Cuiabano Lima conversou com Leo Dias e ressaltou a importância do evento para a economia e a cultura da região Norte. Ele também comentou sobre sua trajetória profissional, marcada por mais de três décadas de atuação nos maiores rodeios do país.

“Eu vim aqui há 10 anos e estou voltando agora na gestão do Dr. Duran. Rondônia é maravilhoso, essa festa é incrível”, afirmou. Para ele, a Expoari já conquistou um lugar de destaque no calendário nacional: “A gente fala que é o Barretão do Norte. É o maior rodeio da Rondônia, um dos maiores do Brasil e do mundo”.

Cuiabano enfatizou o impacto econômico do evento, que envolve o agronegócio, a geração de empregos e o turismo local. “A economia se movimenta de uma forma pujante. É uma referência no rodeio brasileiro. Hoje a Expoari aparece para o Brasil e para o mundo através das redes sociais e do público, que sempre comparece. Teremos aqui aproximadamente 40 mil pessoas no show do Jorge & Mateus”, destacou.

Ele também reforçou a importância de valorizar a produção da região amazônica: “Estamos mostrando a força do Norte, de quem produz. O Norte não é só floresta amazônica. Tem produção, 80% de preservação, e o rodeio celebra tudo isso, o agronegócio. O agro também preserva a natureza”.

Com mais de 30 anos de carreira, Cuiabano Lima demonstrou gratidão por sua trajetória. “Eu amo o que eu faço, dou o meu coração. Estou aqui para verbalizar a emoção de todo o meu coração. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por me oportunizar momentos tão incríveis que eu trabalhei tanto para conquistar”, concluiu.