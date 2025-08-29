“Cuidados para o resto da vida”, diz João Silva, após alta de Faustão

Faustão recebeu alta do hospital na quinta-feira (28/8), após passar por dois transplantes e ficar três meses internado. E o filho do apresentador, João Silva, contou como recebeu a notícia.

“Eu sabia que tava chegando a data [da alta], mas, de verdade, ontem falaram que talvez amanhã e eu acordei, fui pra uma reunião direto e no meio da reunião, quando pego o celular… recebo a mensagem no grupo da família. Foi muito especial. O tempo que ele ficou no hospital dessa vez, de todas que ele internou, é algo que nunca mais quero ver ele no hospital”, afirmou, em entrevista ao portal LeoDias.

A recuperação

Ainda durante o bate-papo, ele falou sobre a recuperação do patriarca de sua família: “A recuperação [em casa] vai [ser] muito melhor, tá num ambiente de conforto, muda tudo. Os cuidados agora são para o resto da vida”, declarou, antes de completar:

“Inclusive, foi uma lição pra mim, pros meus irmãos, pra quem pode acompanhar o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde e mais do que nunca ele que passou por tudo isso tem que tá de olho sempre, mas é isso, é você tá se cuidando pra viver com muita alegria”, disse.

O retorno para casa

João Silva também comemorou o fato de Faustão estar de volta o lar: “Ter ele em casa é uma alegria danada, é felicidade, não tem muito o que explicar em palavras porque é algo que você espera por muito tempo, e [quando] de fato concretiza, você até demora pra digerir tudo isso de uma forma positiva”.

E finalizou: “A gente ficou lá trocando ideia e tudo, foi maravilhoso. Já tava com esse espírito dentro do hospital logo depois que tudo deu certo, mas agora em casa é outra energia”, encerrou.