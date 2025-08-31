Cunhada de Zé Felipe se manifesta após curtir críticas a Virginia

As polêmicas envolvendo a família de Virginia Fonseca parecem não ter fim. Após a arquiteta Thaís Gebelein, esposa de Pedro Leonardo e cunhada do cantor Zé Felipe, curtir publicações críticas à apresentadora do SBT, ela resolveu se manifestar e desabafar. Ela negou que tenha qualquer problema com a influencer e pediu que os seguidores parem de criar “rivalidade”.

Leia também

Vulgar?

A treta começou após a passagem de Virginia Fonseca pela Festa do Peão de Barretos, que este ano celebra 70 anos. A famosa escolheu um look ousado, que deixava o corpo à mostra, para participar do evento e foi alvo de críticas nas redes sociais.

Thaís Gebelein acabou curtindo uma publicação que apontava uma suposta “vulgaridade” de Virginia. “Uma mulher pode atrair olhares pelo exagero e pela vulgaridade”, dizia a postagem, mostrando fotos da ex-mulher de Zé Felipe para ilustrar a frase.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca.

Zé Felipe reage ao ser cobrado por não publicar homenagem de Virginia

Virginia Fonseca.

Reagiu

Após ser descoberta por internautas, a arquiteta resolveu se manifestar e criticou internautas que tentaram apontar uma possível “rivalidade” entre elas. “Vocês estão nessa ainda? De curtida? Ainda mais em uma semana de cirurgia! Olha essa camada é tão mais profunda apesar de concordar em termos com a rasura da frase!”, respondeu ela, em uma postagem no perfil Subcelebrities.

“Acho que antes de tudo devemos falar de estilo, gosto… e cada um tem um e tudo bem, não? A Vi é linda, jovem e vou sempre torcer por ela, independente do que ela esteja vestindo, acertando, errando, não sei se vocês estão comparando alguém com ela, mas só lembrando que cada um tem seu estilo, idade, corpo e tá tudo bem! Parem de causar com essa bobeira!”, escreveu.

Nas redes, muitos fãs saíram em defesa de Virginia. “Virgínia não é vulgar, ela só usou um look mais decotado, só isso. Como vários artistas fazem, Bruna Marquezine, Anitta, etc”, disse Khétury Leite. “Eu acho incrível como as pessoas tentam derrubar a Virgínia a qualquer custo, aceitem que ela é escolhida e nasceu para brilhar”, observou Jade Zempally.