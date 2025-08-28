Curso da Swat nos EUA terá participação de servidores das polícias Militar, Civil e Penal do Acre

Um grupo de 102 servidores da área de Segurança Pública do Acre concluiu, nesta quarta-feira (27), o processo para obtenção de vistos junto ao consulado dos Estados Unidos. Os profissionais participarão ainda este ano de curso da Special Weapons And Tactics (Swat), treinamento reconhecido internacionalmente em técnicas táticas e uso de armamentos.

O grupo inclui servidores das polícias Militar, Civil e Penal, além do Corpo de Bombeiros, e integra a segunda leva de profissionais a participar do curso, após outros já terem passado pelo treinamento este ano. A iniciativa é viabilizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com apoio da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) e recursos de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses.

O secretário adjunto da Sejusp, Evandro Bezerra, ressaltou a relevância da capacitação: “Essa é uma experiência não só profissional, mas uma experiência de vida que eles trarão. Quem ganha com isso é a sociedade, que terá profissionais mais capacitados e motivados para oferecer a segurança pública que precisa”. Sobre a articulação com o deputado, ele completou: “O governo do Estado abraçou essa emenda, que empenhou recursos junto à secretaria, e a Repac cumpriu seu papel de interlocução com as instituições e a embaixada”.

O diretor-executivo da Repac, Samuel Lisboa, destacou o trabalho conjunto: “O secretário Fabio Rueda fez um excelente trabalho de interlocução junto ao consulado, desde a primeira turma até o grupo atual. Isso demonstra a importância da colaboração entre Repac, Sejusp e do deputado que indicou a emenda, sempre com a orientação do governador Gladson Cameli”.

O deputado Coronel Ulysses comentou sobre os recursos destinados ao treinamento: “Foram duas emendas: R$ 2 milhões para o grupo que já participou e R$ 3 milhões para este. A iniciativa visa melhorar a qualidade do treinamento desses policiais, para que possam prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Pretendo destinar mais recursos com este objetivo no próximo ano”.

Entre os servidores, a satisfação também foi evidente. O coronel da Polícia Militar Assis dos Santos afirmou: “O curso da Swat é reconhecido internacionalmente. Os servidores terão a possibilidade de trocar experiências com profissionais de alto padrão e essa é uma oportunidade única que o Estado do Acre está proporcionando”.

A investigadora da Polícia Civil e piloto de helicóptero do Ciopaer, Priscila Paiva, destacou a importância para sua atuação: “A tática, o bom manuseio de armamento, tiros e afins é muito importante para nós, sobretudo porque fazemos missões em regiões de selva. Esse treinamento vai potencializar minha atuação como policial e como piloto”.

A sargento da PM Raimunda Alencar Pontes, do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), acrescentou: “Esse curso vai nos ajudar a resolver problemas interfronteiriços, de narcotráfico, de tráfico de pessoas, com o conhecimento que os Estados Unidos têm no combate a esse tipo de crime”.

A sargento Francisca de Fátima Gonçalves Paiva comentou sobre a inclusão feminina nos cursos operacionais: “Faz parte da estratégia da Sejusp fomentar a participação de mulheres. Somos minoria e precisamos ser incluídas em situações de combate e desenvolvimento técnico”.

Para o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Hilquias Almeida, a capacitação terá efeito direto na segurança pública: “Vai impactar diretamente na segurança, porque são formados multiplicadores da doutrina da Swat e da segurança nos Estados Unidos, permitindo aprimorar nosso sistema penitenciário”.