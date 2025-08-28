Curso de coleta e herborização fortalece a documentação da sociobiodiversidade amazônica

Estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) participaram, entre os dias 20 e 21 de agosto de 2025, do curso “Coleta e Herborização: apoiando a Documentação da Sociobiodiversidade na Amazônia”, realizado no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Ifac, a Ufac e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), com o objetivo de aproximar os alunos das práticas de coleta e herborização, ferramentas fundamentais para o registro e valorização da diversidade biológica e cultural da região amazônica.

O curso integra o projeto de pós-doutorado em Etnobotânica aplicada à Sociobiodiversidade, desenvolvido pela professora Rosana Cavalcante, docente do Ifac, em colaboração com o Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT/JBRJ). Também participaram da articulação as pesquisadoras Viviane Fonseca Kruel (JBRJ) e Almecina Balbino, da Ufac.

Floresta em Evidência – A atividade esteve conectada à programação do evento “Floresta em Evidência”, realizado no dia 20 de agosto, que reuniu estudantes, professores e pesquisadores em um espaço de reflexão e troca de saberes. Na ocasião, duas palestras marcaram a discussão: “Justiça climática e produção acadêmica na Amazônia”, com a professora Andréia Rocha, da Ufac; e “Etnobotânica na Amazônia: a importância da coleta e herborização na documentação da sociobiodiversidade”, com a pesquisadora Viviane Kruel, do JBRJ.

Reuniões e visita de campo – A programação também incluiu momentos de integração prática: no dia 19 de agosto, uma reunião foi realizada com bolsistas do projeto no campus do Ifac, localizado na Transacreana; e no dia 22 de agosto, ocorreu uma visita de campo aos quintais agroflorestais da região, organizada por Layane Furtado, representante do movimento de mulheres camponesas.

As visitas contemplaram os espaços das agricultoras Solange Maria da Silva (Km 47), Helena Luiza Ferreira (Km 58); e Maria da Natividade, conhecida na comunidade como Dona Lora (Km 26). “Essas mulheres são verdadeiras guardiãs da agrobiodiversidade. Preservam sementes, cultivam alimentos, mantêm vivo o saber sobre plantas medicinais e fortalecem a segurança alimentar de suas comunidades. Seus quintais mostram que o conhecimento tradicional e a preservação da floresta fazem toda a diferença no enfrentamento das mudanças climáticas”, destaca a pesquisadora Rosana Cavalcante.

Após a visita à região da Transacreana, a pesquisadora Viviane Fonseca Kruel fez uma avaliação sobre o que observou. “Esta visita me trouxe percepções claras: a saúde das comunidades está diretamente ligada à saúde do ambiente. As mudanças climáticas não são teoria aqui, mas uma realidade visível. Vi queimadas e desmatamento, que substituem a mata nativa por pasto, afetando a qualidade do ar. A parte mais triste foi perceber pessoas e animais adoecendo com problemas respiratórios, como cachorros com dificuldade para respirar.”

A pesquisadora também demonstrou preocupação em relação à água e à saúde das comunidades locais. “Como fonte de vida, a água também está em risco. É preocupante ver famílias já comprando água mineral, isso quando podem, porque a água local não parece mais segura para consumo. Observar os quintais e conversar com os moradores sobre as plantas revelou a urgência de encarar a saúde e o bem-estar de forma integrada à saúde do nosso planeta. É um lembrete de que as evidências das mudanças climáticas estão bem diante de nós”, enfatizou Viviane Kruel.

Formação e valorização da Amazônia – Segundo os organizadores, o curso, as palestras e as visitas de campo reforçam a importância da formação científica aliada à preservação ambiental e à valorização dos saberes tradicionais. “Para os estudantes do Ifac, a experiência representou não apenas o contato direto com técnicas de campo, mas também a compreensão da relevância da documentação da sociobiodiversidade para a conservação da Amazônia”, concluiu Rosana Cavalcante.

(Com informações e fotos dos organizadores do evento)