Cursos de saúde EaD podem comprometer formação, dizem especialistas

O ensino remoto se popularizou na pandemia e, em parte da área da saúde, não desapareceu. Um decreto publicado em maio proibiu a educação a distância (EaD) em cursos como medicina, enfermagem, odontologia e psicologia, mas ainda permite que outras graduações, como fisioterapia e nutrição, funcionem em modelo híbrido.

Para os especialistas ouvidos pelo Metrópoles, a formação em saúde não se limita ao domínio teórico, mas exige contato humano e vivência prática desde os primeiros anos.

“Os cursos EaD e semipresenciais não garantem a preparação humanista, prática e atitudinal necessária para a segurança do paciente”, afirma Raphael Ferris, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo (Crefito-3).

Segundo ele, competências como realizar exames físicos detalhados, interpretar reações sutis dos pacientes ou tomar decisões rápidas sob pressão não podem ser adquiridas fora do ambiente clínico real.

Impacto na qualidade da formação

Entre os riscos apontados está o atraso na integração entre teoria e prática, o que compromete a qualidade da assistência no futuro. A professora Vanessa Fonseca Vilas Boas, do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae), explica que a ausência de experiências clínicas precoces fragiliza o raciocínio clínico e reduz a proficiência em habilidades motoras essenciais.

“Sem a vivência presencial, o estudante demora a desenvolver empatia e atitudes centradas na pessoa, fundamentais para o cuidado em saúde”, diz.

Outro ponto destacado por docentes é a perda de oportunidades de aprendizagem em equipe. O trabalho interprofissional, defendido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como estratégia para reduzir erros e melhorar a segurança do paciente, depende de experiências compartilhadas entre diferentes cursos e dificilmente pode ser replicado em plataformas digitais.

Acesso versus qualidade

Um dos argumentos a favor do ensino a distância é a possibilidade de ampliar o acesso ao ensino superior. No entanto, para o professor Silas Antonio Juvencio de Freitas Filho, também da Unifae, esse benefício não é mais importante que a qualidade.

“O acesso por si só não pode se sobrepor à segurança do paciente e ao compromisso ético com a sociedade. A saúde lida diretamente com vidas humanas, e qualquer fragilidade no processo educacional se reflete no cuidado oferecido à população”, ressalta.

Riscos para o sistema de saúde

Na avaliação de Ferris, a médio e longo prazo, a formação precária de profissionais pode sobrecarregar ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS). “O impacto direto será o aumento de erros diagnósticos e de procedimento, a queda na qualidade da assistência e a judicialização da saúde. Em última análise, essa política representa uma ameaça à segurança e à saúde da população brasileira”, alerta.

Para os especialistas, embora o decreto tenha limitado a graduação integralmente a distância, a manutenção de brechas para cursos híbridos ainda representa um risco para a qualidade da formação e para a confiança da população no atendimento de saúde.

