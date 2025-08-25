25/08/2025
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Caso de agressão contra Wanessa Camargo reacende polêmicas envolvendo o ator, já condenado por outros episódios

O ator Dado Dolabella voltou a ser acusado de agressão, desta vez em um episódio envolvendo a namorada, Wanessa Camargo, durante uma confraternização do quadro Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a briga começou quando o cantor Luan Pereira mostrou um passo de dança à Wanessa. Dado teria reagido com ciúmes, empurrando o sertanejo e, em seguida, a própria cantora. Wanessa teria deixado o local acompanhada por colegas e orientado sua equipe a acionar a polícia.

Wanessa e Dado Dolabella reatam mais uma vez após términos polêmicos – Reprodução/Redes sociais

Histórico de agressões

O novo caso reacendeu debates sobre o histórico de violência do ator, que já acumula diversas acusações:

  • 2008 – Condenado por agredir a atriz Luana Piovani e a camareira Esmeralda em uma boate;

  • 2009 – Denunciado por sua ex-mulher, Viviane Sarahyba, por agressões recorrentes, resultando em medidas protetivas;

  • 2020 – Sua prima, Marina Dolabella, registrou boletim de ocorrência por agressão, o que também gerou medida protetiva;

  • A modelo Eliza Joenck, ex-namorada do ator, também relatou episódios de agressividade em entrevistas, embora sem registro formal.

O histórico, que voltou a circular nas redes sociais após a confusão com Wanessa, expôs novamente a trajetória de acusações contra Dolabella.

Pronunciamento do ator

Neste sábado (23/8), Dado Dolabella usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio.

“Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte. O que tivemos foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito”, escreveu o ator.

📌 Fonte: Contigo!
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

