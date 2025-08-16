16/08/2025
Datafolha: 35% culpam Lula pelo tarifaço, 22% Jair Bolsonaro e 17% Eduardo

Levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 11 e 12 de agosto; margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na tarde deste sábado (16) mostra que 35% dos entrevistados apontam Lula como o responsável pelo tarifaçoaplicado pelo presidente dos EUA Donald Trump ao Brasil. Para 22%, Jair Bolsonaro é o culpado; já para 17%, a culpa seria do filho do ex-presidente, o deputado federal pelo PL de São Paulo Eduardo Bolsonaro.

Na sequência, aparece o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com 15%. Os que não culpam nenhum somam 2%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na sua opinião, das figuras brasileiras quem é o principal culpado pela taxa de até 50% imposta pelo governo dos EUA?

  • Lula: 35%
  • Jair Bolsonaro: 22%
  • Eduardo Bolsonaro: 17%
  • Alexandre de Moraes: 15%
  • Nenhum: 3%
  • Todos: 1%
  • Não sabe: 7%

Tarifaço dos EUA

O governo dos Estados Unidos taxou em 50% parte das suas importações de produtos brasileiros.

As justificativas englobam uma relação comercial desequilibrada com o Brasil e uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em um processo criminal por supostamente participar de uma tentativa de golpe de Estado.

Alexandre de Moraes, responsável pela ação na Corte, sofreu sanções dos EUA com base na Lei Magnitsky.

