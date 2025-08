Datafolha: 48% acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe; 46% são contra

Nova pesquisa Datafolha aponta que 48% dos brasileiros querem que Jair Bolsonaro (PL) seja preso após julgamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, enquanto 46% são contra prisão do ex-presidente. Variação ocorre dentro da margem de erro, mostrando empate técnico entre favoráveis e contrários. Dados foram divulgados nessa sexta-feira (1º).

A diferença é maior, fora da margem de erro, nas repostas à pergunta sobre acreditar ou não que Bolsonaro será preso: 51% acham que prisão não ocorrerá, enquanto 40% acham que sim.

Julgamento da trama golpista que envolveu, além do ex-presidente, ex-ministros, aliados e ex-comandantes das Forças Armadas, está previsto para setembro, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja perguntas da pesquisa Datafolha:

“Considerando o que foi revelado pelas investigações sobre a tentativa de golpe em 2022 e seus desdobramentos até o momento, na sua opinião, Jair Bolsonaro deveria ou não ser preso?”

48% – Sim, deveria;

46% – Não deveria;

6% – Não sabem.

“E na sua opinião, Jair Bolsonaro vai ou não ser preso?”

40% – Sim, vai ser preso;

51% – Não vai ser preso;

8% – Não sabem.

“O levantamento foi feito à luz da crise entre Estados Unidos e Brasil, com Donald Trump tendo encampado a tese de que Bolsonaro é vítima de perseguição e usado isso como justificativa para impor tarifas de importação mais altas a produtos brasileiros”, explica o Datafolha.

O instituto ouviu 2.044 pessoas nos dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais (p.p.), para mais ou menos.

Em relação à pesquisa anterior com as mesmas perguntas, realizada emabril, houve oscilação no limite da margem de erro. Antes, 52% defendiam prisão de Bolsonaro, ante 42% que se diziam contra. Já opinião sobre possibilidade de prisão ficou estável: 52% achavam que ex-presidente ia escapar, enquanto 41% acreditavam que ex-mandatário seria preso.