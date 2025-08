Datafolha: 61% não votariam em nome que promete anistia a Bolsonaro

A Pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (2/8), aponta que 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que prometesse anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros acusados de tentativa de golpe de Estado, assim como os condenados pelo 8 de janeiro de 2023.

Jair Bolsonaro é um dos réus do julgamento da trama golpista no STF. O julgamento virou argumento para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor uma tarifa de 50% sobre alguns produtos importados do Brasil.

Esse movimento de Trump colocou aliados de Bolsonaro, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma posição delicada. Rodrigo Zema (Novo), que é governador de Minas Gerais, chegou a sair em defesa de Bolsonaro, mas precisou mudar o discurso de apoio, diante das medida contrária ao Brasil.

Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador do Goiás, afirmaram que anistiariam Bolsonaro. Na mesma linha, Ratinho Jr., governador do Paraná pelo PSD, defendeu anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

A Pesquisa Datafolha foi realizada em 29 e 30 de julho, ouviu 2.004 pessoas e tem margem de erro de dois pontos para mais ou menos.