Davide Ancelotti exalta atuação do Botafogo em goleada: “Bom futebol”

A vitória do Botafogo por 4 x 1 sobre o Red Bull Bragantino, na noite deste sábado (30/8), agradou o treinador Davide Ancelotti. Em coletiva de imprensa após o duelo, o comandante exaltou a atuação do Glorioso na goleada.

Segundo Ancelotti, a equipe do Botafogo praticou um bom futebol diante do Bragantino. Para o italiano, a forma ofensiva como a equipe jogou diante do adversário foi essencial para conquistar o resultado.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Botafogo x Red Bull Bragantino – Série A do Brasileirão

Vitor Silva/Botafogo 2 de 3

Botafogo x Red Bull Bragantino – Série A do Brasileirão

Vitor Silva/Botafogo 3 de 3

Botafogo x Red Bull Bragantino – Série A do Brasileirão

Vitor Silva/Botafogo

“Jogamos um bom jogo, um bom futebol. A gente procura jogar bem, às vezes, isso é possível, às vezes, não. Mas a atitude sempre tem de ter. A atitude do time hoje foi positiva. Um jogo que a gente precisava ganhar aqui no Nilton (Santos), que é muito importante”, destacou Ancelotti.

Leia também

O treinador definiu uma estratégia para o período de Data Fifa. A ideia, em um primeiro momento, é descansar a equipe para se dedicar aos treinos, de olho no clássico contra o Vasco pela Copa do Brasil, em 11 de setembro.

“Agora, na Data Fifa, vamos, primeiro, descansar, e depois ter a possibilidade de treinar, porque temos um jogo muito importante depois da Data Fifa”, declarou o italiano.

Com a vitória por 4 x 1 sobre o Bragantino, o Botafogo se mantém na 5ª posição, com 35 pontos. A equipe alvinegra está na briga pelas primeiras colocações da Série A do Brasileirão, enquanto o Bragantino estacionou na 8ª colocação.