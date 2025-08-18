18/08/2025
De ciclone extratropical a veranico: tem de tudo no clima nesta semana

Escrito por Metrópoles
A semana que começa nesta segunda-feira (18/8) será marcada pela formação de um ciclone extratropical que deve levar ventania e tempestades para o Sul do Brasil, especialmente a partir desta terça-feira (19/8). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de risco potencial de temporais para o Rio Grande do Sul.

O órgão emitiu outros cinco alertas, todos de cor amarela, de risco potencial. Dois deles são para chuvas intensas, no Norte do país, um de acumulado de chuvas na Bahia, um para ventos costeiros no litoral do Nordeste, que vai do Rio Grande do Norte até o Maranhão, e ainda um alerta para vendaval em Mato Grosso do Sul.

Leia também

De acordo com o Inmet, haverá a formação do ciclone extratropical e de uma frente fria, “o que potencializa o risco para fortes rajadas de vento, principalmente no Rio Grande do Sul, no centro-oeste e sul de Santa Catarina, oeste e sudoeste do Paraná e nas cidades do sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul”.

Há ainda risco de temporais com granizo, sobretudo no estado gaúcho. Os temporais podem provocar chuva forte a intensa, mas em alguns pontos com curta duração.

Veranico

A partir de quarta-feira (20/8), o Brasil entra no terceiro veranico do ano. Segundo o Climatempo, o calor fora de época no inverno deve elevar as temperaturas no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso e parte de Goiás, onde picos devem chegar entre 38°C a 40°C.

“Isso vai elevar as temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e outras áreas, mas calor mesmo, típico de veranico – com vários dias seguidos no inverno de 3°C a 5ºC acima da média – vai se instalar entre terça e quarta-feira, e deve durar até o dia 25, especialmente nas áreas mais centrais do país”, explica César Soares, meteorologista da Climatempo.

Em relação ao clima no restante do país, a perspectiva para a segunda metade do mês é de temperatura acima da média na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Porém, o ar seco ainda traz noites muito frias em baixadas de regiões serranas, como no Sul de Minas Gerais.

