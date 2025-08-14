14 de agosto de 2025
Universo POP
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’

De diarreia a verme: barata pode transmitir mais de 7 tipos de doenças

Especialistas alertam que o inseto pode carregar milhões de bactérias, transmitir doenças graves e agravar quadros de asma e rinite

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Baratas não são apenas insetos indesejados — elas representam um risco concreto à saúde. Os artrópodes podem carregar mais de um milhão de bactérias no corpo e transmitir diversos agentes causadores de doenças graves.

barata pode transmitir mais de 7 tipos de doenças. Foto: Reprodução

As espécies mais comuns no Brasil são a Periplaneta americana, maior e marrom-avermelhada, encontrada em esgotos e áreas úmidas, e a Blattella germanica, menor e marrom clara, frequentemente encontrada em cozinhas e conhecida como paulistinha.

Segundo Rodrigo Gurgel, professor de Parasitologia e Entomologia Médica da Universidade de Brasília (UnB), a Periplaneta americanaapresenta maior potencial de transmissão de doenças por frequentar mais ambientes contaminados e ter alta carga bacteriana no intestino.

As baratas entram em contato com agentes patogênicos ao circular por lixo, esgoto, fezes e resíduos hospitalares. Bactérias, vírus, fungos, protozoários e ovos de vermes aderem ao corpo do inseto ou são ingeridos e eliminados nas fezes ou regurgitados durante a alimentação, contaminando alimentos e superfícies.

“Elas são vetores mecânicos: não multiplicam os microrganismos no corpo, apenas os carregam e depositam onde passam”, explica Gurgel. Além disso, já foi comprovada a transmissão de bactérias entre baratas pelas fezes.

A infectologista Joana D’Arc ressalta que a maioria das doenças transmitidas por baratas são gastroenterites, mas também há risco de alergias e agravamento de doenças respiratórias. Em ambientes infestados, pessoas alérgicas podem ter crises de rinite, sinusite, bronquite e asma, enquanto idosos, crianças e imunossuprimidos têm maior probabilidade de complicações.

Principais doenças associadas a baratas

  • Salmonelose e febre tifóide: infecções bacterianas causadas por Salmonella spp., com diarreia, febre e risco de complicações graves.
  • Diarreias: provocadas por Escherichia coli e Shigella spp., causam diarreia intensa, febre e dor abdominal, podendo levar à desidratação.
  • Hepatite A: vírus que atinge o fígado, causando icterícia (amarelamento dos olhos e da pele), fadiga e náuseas.
  • Rotavirose: virose comum em crianças, caracterizada por diarreia aquosa e vômitos.
  • Candidíase: infecção fúngica por Candida spp., que pode atingir boca, pele e trato genital.
  • Amebíase e giardíase:protozoários (Entamoeba histolytica e Giardia lamblia) que causam diarreia, dor abdominal e perda de peso.
  • Verminoses: como ascaridíase (Ascaris lumbricoides), tricuríase (Trichuris trichiura), ancilostomíase (Ancylostoma spp.) e teníase (Taenia spp.), que afetam o intestino e a absorção de nutrientes.

Além do risco infeccioso, a simples presença desses insetos pode indicar problemas de saneamento e higiene. Segundo os especialistas, a infestação de baratas já foi associada a surtos de hepatite A, diarreia e alergias.

Ela reforça que, embora a pele seja uma barreira natural, a ingestão é a principal via de infecção. Em áreas urbanas, onde há maior concentração de lixo e restos de comida, o risco de infestação e transmissão aumenta consideravelmente.

“O perigo maior é a contaminação de alimentos: ao ingerir algo por onde a barata passou, a pessoa se expõe a microrganismos e substâncias tóxicas”, alerta Joana.

Para reduzir o risco, é importante adotar hábitos simples, como: manter a casa limpa, evitar acúmulo de lixo e restos de comida, guardar os alimentos em recipientes fechados e inspecionar ralos e frestas por onde as baratas possam entrar.

Quem tem medo do inseto pode se proteger reforçando barreiras físicas — como telas e vedação de portas — e optando por dedetizações preventivas. Além de afastar o desconforto de encontrar uma barata, essas ações diminuem a chance de contato com microrganismos perigosos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.