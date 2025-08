de-dua-lipa-para-“vale-tudo”:-saiba-quanto-custa-o-bracelete-queridinho-de-celina

Malu Galli, que interpreta Celina Junqueira no remake de “Vale Tudo”, é uma das personagens que conquistou o coração dos noveleiros no horário nobre. Além de brilhar na tela da Globo, a viúva sem filhos da ficção também é muito admirada por seu estilo único e elegante. Dentro de sua mansão, a tia de Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira) adora usar um acessório que tem sido bastante comentado nas redes sociais, tornando-se um dos seus itens preferidos. O detalhe é que esse acessório, que compõe seu figurino, é muito utilizado na vida real por uma popstar: ninguém menos do que Dua Lipa!

Quer saber quanto custa seguir essa tendência? O portal LeoDias te conta! Em uma foto postada no início do mês passado, a cantora apareceu deslumbrante, com um look de verão simples, mas poderoso. Ela escolheu um biquíni preto com detalhes brilhantes, que é puro charme, e complementou o visual com o bracelete metalizado que virou tendência entre as fashionistas. O acessório, que já foi visto em seu estilo casual e descomplicado, é uma das peças-chave que acrescentam um toque de modernidade ao seu look praiano.

Agora, a pergunta é: quanto custa o estilo da diva pop? Se você está de olho no bracelete metalizado da Tiffany & Co. que a cantora usou, saiba que ele não é nada barato. Haja coração! R$ 292 mil (ouro com recorte), R$ 181 mil (ouro), R$ 20.350 (prata com recorte), R$ 15.250 (prata). As peças são feitas de prata de lei e ouro 18k, com design exclusivo da italiana Elsa Peretti, ou seja, não é qualquer biju que encontramos por aí. A intérprete anglo-albanesa, que se tornou uma das favoritas de Manu Gavassi no “BBB20” (Globo), mistura dois modelos: um mais curto e com curvas, e outro mais longo, com aquele recorte que dá todo o charme.

Pois é, não é todo mundo que tem uma grana sobrando para investir em acessórios, mas se você quiser arrasar como a Dua, já sabe, né? Melhor juntar uma boa grana ou sonhar um pouco mais alto. Em entrevista concedida ao Jornal Extra, Galli, que atua como a socialite na novela das 9, garantiu que as aparências enganam e que leva uma vida sem ostentação: “Sou zero fresca. Eu gosto de samba e faço tudo a pé”.