De fragrâncias a experiências: O Boticário celebra o Dia dos Pais com mais de 25 kits com até 30% de desconto

Reconhecida como a melhor marca de beleza para presentear no Dia dos Pais* e a marca mais escolhida por quem quer acertar com o presente*, o Boticário preparou mais de 25 kits e combos exclusivos que reúnem itens de perfumaria e cuidados com o corpo, com a curadoria de combinações que refletem carinho e sofisticação.

Com embalagens feitas especialmente para a data e preços especiais a partir de R$ 49,90, os itens em edição limitada contam ainda com descontos de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, Clique&Retire com retirada de até 6h, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti, até o dia 10 de agosto. Durante o período que antecede a data, os presenteáveis especiais contam ainda com a ativação Mais Presente: QR Code que dá acesso a um site exclusivo, em que o consumidor presenteado ganhará uma experiência extra, podendo escolher entre sessões de massagem, ingressos para o cinema, itens personalizados e outros.

Além da variedade de kits, quem decidir presentear com presentes da marca, consegue também, nos Gift Station das lojas da marca, personalizar os presentes com nomes, mensagens e uma coleção especial de pins colecionáveis, desenvolvidos exclusivamente para o Dia dos Pais, tornando a experiência ainda mais pessoal e emocional. Além disso, com objetivo de promover uma experiência única entre Pais e Filhos com foco no autocuidado, o Boticário terá uma ação, disponível em mais de 500 lojas** participantes da marca por todo o País, em que os homens que agendarem uma experiência de skin care por R$120, dos dias 1º a 15 de agosto, com produtos da linha facial de Malbec, poderão converter 100% do valor em produtos da loja.

Para tornar o presente de Dia dos Pais ainda mais especial, o Boticário oferece a possibilidade de personalizar os frascos de fragrâncias com o nome ou uma mensagem exclusiva. A ação de engraving – gravação personalizada – estará disponível para todos que comprarem fragrâncias em frasco de vidro, durante todos os finais de semana do ciclo na loja do Morumbi Shopping nos dias 25, 26 e 27 de julho e 01, 02, 03, 08, 09 e 10 de agosto. E também na loja do Shopping Anália Franco, nos dias 08, 09 e 10, sendo na sexta e sábado das 14h às 22h e no domingo das 14h às 18h, tornando a homenagem ao pai ainda mais única e memorável.

Serviço:

Combo Presente Dia dos Pais Malbec Pure Gold: Desodorante Colônia 100ml + Sabonete em Barra 2x80g + Caixa Presenteável – Preço sugerido: de R$281,80 por R$224,80

Com a tecnologia Goldsense e acorde inspirado no mel, a linha une sofisticação e calor em uma combinação amadeirada ambarada intensa. Desperta o desejo no outro em até 5 segundos*, com performance olfativa impactante e duradoura.

Kit Presente Dia dos Pais Arbo (3 itens) | Preço sugerido: de R$ 275,70 por R$ 222,90

O Kit Presente Dia dos Pais Arbo vai presentear aquela pessoa aventureira que ama estar em conexão com a natureza, o carregador mais potente que existe: uma fragrância masculina fresca, natural e cítrica; um body spray com ação desodorante e um prático shower gel, que cuida do cabelo e do corpo. Além disso, já vem montado em uma caixa presenteável especial. Um presente para encantar!

Kit Presente Dia dos Pais Malbec (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 267,80 por R$ 219,90

O Kit Presente Dia dos Pais Malbec é exclusivamente criado para surpreender aquele que está com você em todos os momentos! Com a fragrância marcante, desenvolvida por um processo de fabricação exclusivo no mundo e inspirada no mundo dos vinhos, e um exclusivo shower gel, é ideal para pais que querem deixar a sua marca por onde passam. Para deixar tudo mais especial, este presente masculino vem embalado em uma sofisticada e exclusiva caixa de presente e pronto para presentear!

Kit Presente Dia dos Pais Clash (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 209,80 por R$ 165,90

Presenteie quem sai mais forte após cada desafio!

O Kit Presente Dia dos Pais Clash é um presente criativo que homenageia a conexão entre você e seu pai. É a combinação ideal para o homem que busca uma rotina de cuidados completa e duradoura. Com Clash Desodorante Colônia e o creme pré e pós barba, seu pai terá uma explosão de frescor que o acompanhará ao longo do dia. E para deixar o presente ainda mais especial, o kit já vem montado em uma caixa de presente exclusiva que traz elementos do universo do homem em uma execução cuidadosa aos detalhes. Um presente para encantar.

Kit Premium Presente Dia dos Pais Malbec (5 itens) | Preço sugerido: de R$ 455,50 por R$ 378,90

Presenteie quem se faz notar com elegância!

O Kit Premium Presente Dia dos Pais Malbec é o presente ideal para o pai sofisticado. Marcante e com muita personalidade, o kit combina os melhores produtos da linha Malbec O Boticário e uma exclusiva nécessaire – que sai de graça na compra do combo –, mantendo a iconicidade inconfundível da marca. Para deixar tudo mais especial, este presente masculino vem embalado em uma sofisticada e exclusiva caixa de presente e pronto para presentear. A embalagem da caixa de presente especial traz elementos do universo do homem em uma execução cuidadosa aos detalhes, apresentando as texturas confortáveis do couro e do gorgurão, contrapostas à elegância das tonalidades sóbrias em cores aconchegantes e sofisticadas. Com material rígido, pode ser reaproveitado para outras ocasiões!

Kit Presente Dia dos Pais The Blend (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 427,80 por R$ 349,90

Presenteie quem exala sofisticação!

O Kit Presente Dia dos Pais The Blend vem com dois itens que são símbolo de uma sofisticação exclusiva através da linha The Blend, com um amadeirado especial. Ideal para presentear seu pai, encantando e surpreendendo aquele pai que é pura elegância. E para complementar, a embalagem da caixa de presente especial apresenta as texturas confortáveis do couro e do gorgurão e é confeccionada em material rígido, podendo ser reaproveitada para outras ocasiões!

Kit Presente Dia dos Pais Celebre Sua Força (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 152,80 por R$ 119,90

Presenteie quem se orgulha de persistir! Celebrar também é uma forma de gerar mais conexão! O Kit Presente Dia dos Pais Celebre Sua Força entrega a rotina de cuidados masculinos ideal para quem sabe que o caminho é exigente e celebrar juntos é preciso! Este presente masculino com o Desodorante Colônia e o Shower Gel da linha Celebre vem embalado em uma caixa de presente especial elegante e sofisticada!

Kit Presente Dia dos Pais Egeo Bomb Black (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 189,80 por R$ 149,90

Presenteie quem provoca sensações intensas! O Kit Presente Dia dos Pais Egeo Bomb Black é um presente diferenciado para aquele pai moderno. Com dois itens da linha Egeo, o desodorante colônia e o shower gel – que sai de graça na compra do kit –, este presente masculino vem embalado em uma caixa de presente especial que traz elementos do universo do homem em uma execução cuidadosa aos detalhes.

Kit Presente Dia dos Pais Malbec Cuidados (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 125,80 por R$ 97,90

Presenteie quem se destaca naturalmente!

O Kit Presente Dia dos Pais Malbec Cuidados traz 2 itens para complementar a rotina de autocuidado. Dê esse presente para quem você mais ama. Os produtos podem ser usados todos os dias, refrescando e deixando a pele com um toque seco. Ideal para presentear seu pai, vem com uma caixa de presente especial apresentando as texturas confortáveis do couro e do gorgurão.

Kit Presente Dia dos Pais Quasar Vision (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 212,80 por R$ 169,90

Presenteie quem evolui sem perder a essência! O Kit Presente Dia dos Pais Quasar Vision vem com dois itens que acompanham o homem no dia a dia, com o frescor potente da linha. Ambos vêm em uma caixa de presente especial pronto para presentear. Um presente que vai virar história e criar ainda mais conexão com seu pai.

Kit Presente Dia dos Pais Zaad (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 404,80 por R$ 334,90

Presenteie quem vai em busca do que deseja!

Este Kit Presente Dia dos Pais Zaad foi desenvolvido para pais contemporâneos, sofisticados e seletivos. Com o Eau de Parfum e uma espuma de barbear hidratante, este presente é ideal para o homem que deseja conquistar o mundo. Para deixar tudo mais especial, este presente masculino vem embalado em uma sofisticada e exclusiva caixa de presente que apresenta as texturas confortáveis do couro e do gorgurão e é confeccionada em material rígido, podendo ser reaproveitada para outras ocasiões!

Kit Presente Dia dos Pais Uomini (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 251,80 por R$ 209,90

O Kit Presente Dia dos Pais Uomini conta com uma fragrância expressiva e elegante que ressalta, sendo ideal para surpreender homens de muita personalidade. Ele vem com dois itens de perfumação e cuidados, para fazer parte do dia a dia. Além disso, o kit já vem montado em uma caixa presenteável especial. Uma sugestão de presentes para o dia dos pais para encantar!

Kit Presente Dia dos Pais Portinari (3 Produtos) | Preço sugerido: de R$ 287,70 por R$ 226,90

Conjunto Portinari O Boticário exclusivo que reúne três itens essenciais para o cuidado masculino, desenvolvido com sofisticação e atenção aos detalhes. O kit contempla o Desodorante Colônia Portinari com 100ml, elaborado para homens criativos e contemporâneos, apresentando uma fragrância Chypre Ambarada que combina notas cítricas, Musk, Âmbar e especiarias. O Shower Gel de 200g proporciona uma limpeza profunda, formando uma espuma cremosa que hidrata e perfuma os cabelos e corpo. Complementando o conjunto, uma Nécessaire preta em material resistente, com dimensões de 21 x 6 x 12,5 cm, oferece praticidade para organização de itens pessoais em viagens ou no dia a dia.

Kit Presente Dia dos Pais Connexion (2 itens) | Preço sugerido: de R$ 212,80 por R$ 159,90

O Kit Dia dos Pais Boticollection Connexion é ideal para o homem que aprecia as coisas boas e eternas. Com uma fragrância masculina marcante para personalidades marcantes e um body spray com duplo ativo desodorante, entra na lista de ideias de presentes para o dia dos pais conectados e que não perdem a elegância. Este presente masculino vem embalado em uma caixa de presente especial!

*Fonte: Kantar Insights Brasil – Pesquisa Nacional – 400 entrevistas por onda – Homens e Mulheres/ 18- 60a/ Compradores de presentes do segmento de fragrâncias, beleza e cosméticos em 2024.

** Ação promocional exclusiva para as lojas com esta comunicação. Na compra de qualquer item de perfumaria da linha de Malbec, mais 1 item de qualquer categoria da linha Malbec, ganhe uma experiência de cuidados faciais. Resgate da experiência por agendamento entre os dias 01/08 e 15/08, somente na loja de origem da compra.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.

Kantar, Worldpanel Division, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2023. Total no Brasil: 9.079 lares. Marcas de Beleza são produtos como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem.

Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.

Site

Instagram | YouTube | Facebook | Twitter | TikTok

@oboticario

#DiaDosPaisOBoticário

Informações à imprensa | O Boticário

Agência PROS



Mariana Yuri

[email protected]

+55 11 97127-5300

Yngrid Bragança

[email protected]