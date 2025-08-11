12 de agosto de 2025
De olho em 2026: saiba quais são os concursos públicos previstos

Diversas vagas em áreas de atuação como tribunais e segurança pública, com salários que podem ultrapassar os R$ 30 mil

O segundo semestre de 2025 já começou, e muitos concurseiros estão se preparando para as grandes oportunidades que serão oferecidas em 2026. Um levantamento feito pelo site Direção Concursos mostra que milhares de vagas estão previstas para o próximo ano em diversas áreas de atuação, com salários iniciais bastante atrativos.

Áreas com vagas e salários altos

O próximo ano promete editais para cargos em diversas carreiras do serviço público, incluindo:

  • Área de Tribunais
  • Área Policial
  • Área de Controle
  • Área Administrativa
  • Área Fiscal
  • Área Legislativa

Os salários iniciais para essas vagas são bastante atrativos, e alguns podem até ultrapassar os R$ 30 mil. É importante que os candidatos se mantenham informados sobre a publicação dos editais para não perderem a chance de conquistar uma vaga.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

