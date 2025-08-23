23/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

De perseguição à Maria da Penha: veja ficha de preso por espancar bebê

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
de-perseguicao-a-maria-da-penha:-veja-ficha-de-preso-por-espancar-bebe

O homem de 39 anos preso em flagrante pela suspeita de agredir um bebê de 4 meses no Distrito Federal tem uma longa ficha criminal.

O suspeito responde por perseguição (Stalking), ameaça, Maria da Penha, lesão corporal, injúria, violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medida protetiva. No total são 11 ocorrências.

Veja no detalhe:

  • 12/10/2020 – Injúria cometida ofendendo a dignidade ou o decoro
  • 22/07/2023 – Ameaça
  • 10/04/2024 – Perseguição (Stalking) – Ameaça
  • 28/04/2024 – Descumprir Medida Protetiva de Urgência
  • 16/09/2024 – Injúria cometida ofendendo a dignidade ou o decoro e ameaça
  • 16/09/2024 – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
  • 27/02/2025 – Maria da Penha e Lesão Corporal
  • 07/08/2025 –Maria da Penha e Lesão Corporal
  • 20/08/2025 – Maria da Penha e Lesão Corporal
  • 19/08/2024 – Lesão Corporal Dolosa – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
  • 20/08/2025 – Lesão Corporal Dolosa – Violência Doméstica – Descumprir Medida Protetiva de Urgência

O Grupo Tático Operacional 48 (GTOP 48) Polícia Militar (PMDF) prendeu em flagrante o suspeito, no Riacho Fundo I, na noite de quarta-feira (20/8).

Leia também

Segundo a PMDF, o agressor descumpriu medida protetiva prevista nas leis Maria da Penha e Henry Borel, criadas para garantir a proteção de mulheres e crianças.

Os policiais foi chamada após denúncias de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que o bebê apresentava ferimentos na região da cabeça.

A criança foi imediatamente socorrida e encaminhada ao Hospital de Base para atendimento médico especializado.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Na sequência, o caso foi transferido para a 29ª DP (Riacho Fundo).

Denuncie

Denúncias são fundamentais para a prisão dos agressores e a proteção das vítimas. O sigilo é garantido caso seja necessário.

PMDF – 190

PCDF – 197

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – 3207-4517

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.