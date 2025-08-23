De perseguição à Maria da Penha: veja ficha de preso por espancar bebê

O homem de 39 anos preso em flagrante pela suspeita de agredir um bebê de 4 meses no Distrito Federal tem uma longa ficha criminal.

O suspeito responde por perseguição (Stalking), ameaça, Maria da Penha, lesão corporal, injúria, violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medida protetiva. No total são 11 ocorrências.

Veja no detalhe:

12/10/2020 – Injúria cometida ofendendo a dignidade ou o decoro

22/07/2023 – Ameaça

10/04/2024 – Perseguição (Stalking) – Ameaça

28/04/2024 – Descumprir Medida Protetiva de Urgência

16/09/2024 – Injúria cometida ofendendo a dignidade ou o decoro e ameaça

16/09/2024 – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

27/02/2025 – Maria da Penha e Lesão Corporal

07/08/2025 –Maria da Penha e Lesão Corporal

20/08/2025 – Maria da Penha e Lesão Corporal

19/08/2024 – Lesão Corporal Dolosa – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

20/08/2025 – Lesão Corporal Dolosa – Violência Doméstica – Descumprir Medida Protetiva de Urgência

O Grupo Tático Operacional 48 (GTOP 48) Polícia Militar (PMDF) prendeu em flagrante o suspeito, no Riacho Fundo I, na noite de quarta-feira (20/8).

Segundo a PMDF, o agressor descumpriu medida protetiva prevista nas leis Maria da Penha e Henry Borel, criadas para garantir a proteção de mulheres e crianças.

Os policiais foi chamada após denúncias de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que o bebê apresentava ferimentos na região da cabeça.

A criança foi imediatamente socorrida e encaminhada ao Hospital de Base para atendimento médico especializado.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Na sequência, o caso foi transferido para a 29ª DP (Riacho Fundo).

Denuncie

Denúncias são fundamentais para a prisão dos agressores e a proteção das vítimas. O sigilo é garantido caso seja necessário.

PMDF – 190

PCDF – 197

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – 3207-4517