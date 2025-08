de-poze-a-rafaella-santos:-veja-famosos-que-fizeram-tatuagem-com-anestesia

Nesta semana, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de sedação para a realização de tatuagens estéticas

O Conselho Federal de Medicina proibiu oficialmente o uso de sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos periféricos para a realização de tatuagens, na última segunda-feira (28/7). Mas antes da nova regra ser divulgada, a técnica indolor para realização de grandes desenhos no corpo chegou a ser aderida por muitas celebridades. Relembre!

MC Poze do Rodo

Em setembro do ano passado, o artista mostrou nas redes sociais que cobriu as costas com um desenho com referência religiosa. A escolha do funkeiro foi uma mistura de leão com a imagem de Jesus Cristo e uma coroa de espinhos com suas iniciais: “PZ”.

Veja as fotos Tatuagem com anestesiaReprodução/Internet Tatuagem com anestesiaReprodução/Internet MC Daniel toma anestesia geral para fazer tatuagem nas costas por 7 horas Poze do Rodo tatuagemReprodução/Instagram @pozevidalouca Rafaella Santos reúne amigos em festança de aniversario em São Paulo / Reprodução: Instagram

Leia Também

Rafaella Santos

A irmã do jogador Neymar foi mais uma famosa que fechou as costas com a ajuda de medicação. A influenciadora escolheu fazer um desenho com leão e duas borboletas para esconder outra imagem que já existia nessa região de seu corpo.

MC Cabelinho

O cantor compartilhou todo o processo de sua tatuagem com os seguidores, nas redes sociais. Cabelinho optou por fazer a tatuagem em seu corpo com anestesia, garantindo que não sentiria nenhum tipo de dor. Com um carrossel de fotos, ele mostrou que realizou o procedimento em um hospital e divulgou que teve os sinais vitais acompanhados em todo momento.

Jesus Luz

O DJ utilizou anestesia para realizar duas grandes tatuagens em julho do ano passado. Em entrevista à Quem, ele contou que o procedimento levou 7 horas e contou com dois tatuadores: “Foi feito em um hospital, com sedação, acompanhado por médicos”, disse o modelo, na época.

Oruam

No fim do ano passado, o rapper decidiu tatuar metade de seu corpo. O método escolhido pelo artista para não sofrer com as dores no processo de realização da enorme tatuagem foi a anestesia geral. O músico não economizou e desenhou do pescoço até o pé, no lado esquerdo da pele.