De Sena Madureira ao Japão: pastor leva mensagem missionária ao mundo em Simpósio

A fé e a dedicação de um líder, acreano de coração, agora ultrapassam fronteiras e alcançam o outro lado do mundo. O pastor Celso Gregório de Lima, líder da Assembleia de Deus em Sena Madureira, encontra-se no Japão, onde participa do Simpósio Internacional de Missões. Ele está acompanhado de sua esposa, a missionária Lourdes Gregório, e de uma comitiva local formada pelo secretário de missões, evangelista Jonas Rodrigues, e sua esposa, Patrine Alves.

O evento, que acontece de 10 a 13 de agosto, é uma iniciativa conjunta da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), por meio da Secretaria Nacional de Missões (Senami), e a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Japão (COMADEJA).

Conhecido por seu profundo amor pela obra, o pastor Celso Gregório é um dos preletores. Ao lado de líderes renomados, como o presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Junior, ele subiu ao púlpito para compartilhar a palavra de Deus e as valiosas experiências de sua jornada cristã. O simpósio, com o tema “Chamados para Frutificar Entre as Nações”, busca despertar a comunidade para a importância do evangelismo global.

Um legado de dedicação e amor pela missão

A participação no Japão é mais um capítulo na longa e frutífera trajetória do pastor Celso e da missionária Lourdes. Com 42 anos dedicados à obra de Deus e 38 deles à frente da Assembleia de Deus em Sena Madureira, eles construíram um legado de serviço e amor pela obra do Senhor.

Este ano, o casal e sua equipe já haviam feito uma importante viagem a Moçambique, na África. Lá, não apenas levaram a palavra, mas também inauguraram uma igreja e agora darão início a um projeto ainda maior: a construção de uma creche, com previsão de início para 2026. O objetivo é oferecer suporte educacional e espiritual em um local com grandes desafios sociais.

Para Celso Gregório, que ama ser chamado de missionário, o trabalho vai além do púlpitos das igrejas. “É uma vocação que se traduz no amor em ação, na forma de projetos que transformam vidas e levam esperança aos mais necessitados”, afirma.

O simpósio se encerra no dia 13, mas a missão da comitiva de Sena Madureira continua, reafirmando que o chamado para servir a Deus não tem fronteiras.

Veja registros da participação: