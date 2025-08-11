12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

De Sena Madureira ao Japão: pastor leva mensagem missionária ao mundo em Simpósio

Evento é uma iniciativa conjunta da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A fé e a dedicação de um líder, acreano de coração, agora ultrapassam fronteiras e alcançam o outro lado do mundo. O pastor Celso Gregório de Lima, líder da Assembleia de Deus em Sena Madureira, encontra-se no Japão, onde participa do Simpósio Internacional de Missões. Ele está acompanhado de sua esposa, a missionária Lourdes Gregório, e de uma comitiva local formada pelo secretário de missões, evangelista Jonas Rodrigues, e sua esposa, Patrine Alves.

Pastor de Sena Madureira leva mensagem missionária ao mundo em Simpósio no Japão. Foto: Saula Ferreira

O evento, que acontece de 10 a 13 de agosto, é uma iniciativa conjunta da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), por meio da Secretaria Nacional de Missões (Senami), e a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Japão (COMADEJA).

Conhecido por seu profundo amor pela obra, o pastor Celso Gregório é um dos preletores. Ao lado de líderes renomados, como o presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Junior, ele subiu ao púlpito para compartilhar a palavra de Deus e as valiosas experiências de sua jornada cristã. O simpósio, com o tema “Chamados para Frutificar Entre as Nações”, busca despertar a comunidade para a importância do evangelismo global.

Um legado de dedicação e amor pela missão

A participação no Japão é mais um capítulo na longa e frutífera trajetória do pastor Celso e da missionária Lourdes. Com 42 anos dedicados à obra de Deus e 38 deles à frente da Assembleia de Deus em Sena Madureira, eles construíram um legado de serviço e amor pela obra do Senhor.

Este ano, o casal e sua equipe já haviam feito uma importante viagem a Moçambique, na África. Lá, não apenas levaram a palavra, mas também inauguraram uma igreja e agora darão início a um projeto ainda maior: a construção de uma creche, com previsão de início para 2026. O objetivo é oferecer suporte educacional e espiritual em um local com grandes desafios sociais.

Para Celso Gregório, que ama ser chamado de missionário, o trabalho vai além do púlpitos das igrejas. “É uma vocação que se traduz no amor em ação, na forma de projetos que transformam vidas e levam esperança aos mais necessitados”, afirma.

O simpósio se encerra no dia 13, mas a missão da comitiva de Sena Madureira continua, reafirmando que o chamado para servir a Deus não tem fronteiras.

Veja registros da participação:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.