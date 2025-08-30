Deborah Secco: “Entendo meus limites, me respeito e isso é importante”

Uma das atrizes mais reconhecidas do Brasil, Deborah Secco é a próxima atração do Metrópoles Talks, em São Paulo. No talk “Confissões de uma ex-adolescente”, ela abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras. O evento será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, no bairro de Pinheiros (SP).

“Sou fã da maturidade. Minhas crises sempre foram o contrário, por parecer mais jovem. Ninguém me dá a idade que tenho. Sempre quis amadurecer mais rápido, ainda mais com 20 anos, quando ninguém enxergava o amadurecimento”, afirma a atriz. “Acho que hoje conheço meu corpo, entendo o que me dá prazer e o que não me dá. Entendo meus limites, me respeito e isso é muito importante.”

Ao longo da trajetória, Deborah sempre se reinventou, encarando personagens complexas e construindo narrativas autênticas, o que a tornou uma das atrizes mais premiadas e queridas do público.

O talento e dedicação foram reconhecidos com importantes prêmios, como o APCA de Atriz Revelação, além de diversas premiações que destacaram a capacidade de transitar entre o drama e a comédia com maestria.

Além do impacto no entretenimento, Deborah é uma figura influente na mídia e nos negócios, sendo uma das personalidades mais citadas pela imprensa e um ícone de engajamento nas redes sociais.

Mulher de posicionamento firme, ela é conhecida por usar a imagem para abrir conversas relevantes sobre temas urgentes da sociedade — desde os estigmas da saúde mental até o empoderamento feminino, passando por maternidade real, relacionamentos e os desafios da autoimagem em meio à pressão estética e midiática.

Nas palestras, a atriz quebra tabus com leveza e empatia, entregando conteúdo relevante e inspirador e conectando-se com o público de maneira única e envolvente.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla