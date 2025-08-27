Deborah Secco: “envelhecer é um privilégio e um luto ao mesmo tempo”

“Quando eu passo por um espelho, confesso que, às vezes, passo procurando uma ruga como quem procura um spoiler, sabe? Com medo, mas, também, muito curiosa.” É com essa perspectiva que a atriz Deborah Secco abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras no próximo Metrópoles Talks, em São Paulo. O talk “Confissões de uma ex-adolescente” será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

Nas redes sociais, Deborah Secco já contou que começou a refletir sobre as inseguranças de envelhecer após ver uma foto de 2017. “Eu confesso que respirei fundo e ri da minha inocência, porque agora, de fato, quando eu escuto um estalo no joelho eu não sei se é a idade ou a obra da vizinha”, brinca.

“Um luto de quem nós já fomos. E está tudo bem, porque, a cada ano, eu deixo para trás uma versão da Deborah, uma versão que não cabe mais, e, em troca, eu recebo uma Deborah mais segura, livre, verdadeira e, até, mais bonita”, ensina.

“Cada fase, cada conquista, cada desafio vivido moldou quem eu sou hoje. Entre memórias e aprendizados, eu celebro o que vivi, valorizo o agora e sigo cuidando do que está por vir”, completa.

Em um bate-papo cheio de insights, Secco compartilha aprendizados da jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla