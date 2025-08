Decepcionam! Estes 4 signos são ruins no sexo, segundo a astrologia

Assim como há signos que dão um show na cama, há aqueles que deixam muito a desejar e acabam decepcionando. É o caso de Sagitário, Libra, Peixes e Virgem. Você espera muito, mas eles não entregam quase nada.

Existem alguns motivos particulares de cada signo para isso ocorrer. Antes de sair julgando, é interessante que você entenda o que faz eles serem decepcionante na hora da transa.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

PeopleImages/Getty Images 2 de 5

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

Yana Iskayeva/Getty Images 3 de 5

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

Getty Images 4 de 5

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

filadendron/Getty Images 5 de 5

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

South_agency/Getty Images

O que faz esses signos serem ruins de cama?

Sagitário

Começamos com os sagitarianos, que podem ser ruins de cama por que, no dia a dia, já são travados e fracos naturalmente com seus respectivos parceiros. A falta de compatibilidade no sexo pode ser um dos problemas principais no relacionamento com pessoas desse signo. Não é uma regra, porém, pode afetar muitos e é necessário atenção.

