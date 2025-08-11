Decisão do CAS: Crystal Palace é retirado da Liga Europa

O Crystal Palace foi retirado da Liga Europa pelo Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) e, em seu lugar, entrará o Nottingham Forest. O clube inglês, que havia garantido a vaga após conquistar a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra, perdeu o recurso na Justiça.

Apesar de o Crystal Palace não fazer mais parte do conglomerado de John Textor, o CAS considerou que o empresário teve uma participação fundamental para a classificação do time inglês no período analisado pela UEFA. Outro time do antigo conglomerado de Textor, o Lyon, continuará na Liga Europa.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.