12 de agosto de 2025
Decisão do CAS: Crystal Palace é retirado da Liga Europa

Apesar de ter conquistado a vaga, o time foi desclassificado pelo Tribunal Arbitral do Desporto por causa de sua antiga ligação com a empresa de John Textor

O Crystal Palace foi retirado da Liga Europa pelo Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) e, em seu lugar, entrará o Nottingham Forest. O clube inglês, que havia garantido a vaga após conquistar a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra, perdeu o recurso na Justiça.

Apesar de o Crystal Palace não fazer mais parte do conglomerado de John Textor, o CAS considerou que o empresário teve uma participação fundamental para a classificação do time inglês no período analisado pela UEFA. Outro time do antigo conglomerado de Textor, o Lyon, continuará na Liga Europa.

Alex Pantling/FIFA via Getty Images

