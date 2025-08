Decisão na Copa do Brasil: Atlético-MG x Flamengo se enfrentam por vaga nas quartas

A disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil chega ao seu momento decisivo. Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no Mineirão, nesta quarta-feira (6/8), em um jogo que promete muita emoção.

O Atlético-MG venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 e, por isso, se classifica com um empate. Já o Flamengo precisa de uma vitória por dois ou mais gols de vantagem para avançar no tempo normal. Se o Rubro-Negro vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

O time que avançar para a próxima fase irá receber R$ 4.740.750,00 de premiação.

Onde assistir

sportv e Premiere (para todo o Brasil ) mostram a partida ao vivo.

Escalações prováveis

Atlético-MG – Técnico: Cuca

O Galo volta a contar com os laterais Saravia e Arana. Na Copa do Brasil, o técnico Cuca tem Dudu à disposição.

Time provável: Everson; Saravia, Lyanco e Junior Alonso; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes (Alexsander) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Everson; Saravia, Lyanco e Junior Alonso; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes (Alexsander) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Quem está fora: Patrick, Cadu e Caio Maia (departamento médico).

Flamengo – Técnico: Filipe Luís

Sem Luiz Araújo e Bruno Henrique, Plata deve ser mantido na ponta direita. Na esquerda, Samuel Lino é o escolhido para a posição. Pedro tem chance de voltar ao time titular. As laterais são as maiores dúvidas. No meio, Allan deve entrar no lugar do Evertton Araújo.

Time provável: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Quem está fora: Pulgar, De la Cruz, Danilo, Luiz Araújo e Bruno Henrique (controle de carga).

