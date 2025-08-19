19/08/2025
Universo POP
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza

Defesa de acreana presa após morte do filho em SC diz que ela está grávida e ‘abalada’

A advogada informou ainda, em nota, que o processo tramita em segredo de Justiça, “garantindo a preservação da intimidade e da dignidade da família envolvida”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A advogada Bruna Vial, responsável pela defesa da acreana Larissa de Araújo Falk, mãe do pequeno Moisés Falk Silva, de apenas 4 anos, que morreu no domingo (17), em Florianópolis, com sinais de agressão pelo corpo, disse à reportagem do ContilNet que a genitora do menino está grávida.

“Larissa está grávida, profundamente abalada e necessita de acolhimento neste momento, não de julgamentos precipitados”, escreveu a advogada em nota.

Larissa está grávida/Foto: Reprodução

Larissa foi presa em flagrante, mas solta sob medidas cautelares nesta segunda-feira (18). A família morava em uma kitnet na região da Tapera, no Sul da Ilha. Além deles, uma irmã da mulher também vivia na casa, mas deixou o local após a morte da criança.

De acordo com as denúncias, a criança era constantemente vítima de maus-tratos. Em entrevista ao Cidade Alerta, da NDTV RECORD, uma testemunha contou como foram os últimos momentos de Moisés Falk Silva.

‘Ele vivia roxo’: vizinha revela rotina de agressões contra menino morto em Florianópolis/Foto: Reprodução

O menino deu entrada no MultiHospital, no bairro Carianos, na tarde de domingo (17), após ser socorrido por vizinhos. Uma deles, enfermeira, foi responsável por levar a criança até o atendimento. O padrasto do menino, Richard da Rosa Rodrigues, apontado como autor das agressões, foi preso preventivamente.

A advogada informou ainda, em nota, que o processo tramita em segredo de Justiça, “garantindo a preservação da intimidade e da dignidade da família envolvida”.

“Ressaltamos, ainda, que a conduta a ela imputada refere-se a omissão imprópria, e não a uma ação direta contra a criança”, finalizou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.