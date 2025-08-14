13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Defesa de Hytalo Santos anuncia que está deixando o caso; influenciador foi alvo de busca e apreensão

Hytalo é suspeito de exposição e exploração de crianças. Equipamentos eletrônicos foram retirados da casa dele antes da chegada da polícia, segundo informou o condomínio.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Por determinação da Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, a Polícia Militar da Paraíba cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma casa do influenciador Hytalo Santos, mas o condomínio informou que ele já havia retirado os equipamentos eletrônicos antes da operação.

Hytalo é suspeito de exposição e exploração de crianças e adolescentes. A Justiça também determinou que as plataformas suspendam os perfis dele e apaguem todos os conteúdos em que apareçam crianças ou adolescentes.

Policiais fazem busca e apreensão na casa de influenciador Hytalo Santos, em João Pessoa/Foto: Reprodução/TV Globo

A suspensão já havia sido determinada ontem em outra ação judicial. Mas, na tarde desta quarta-feira (13), ainda estavam acessíveis contas do Facebook e do Instagram. O Jornal Nacional pediu explicações para a Meta, mas não respondeu ao contato.

O Google, que é dono do YouTube, declarou que ainda não foi intimado, mas está removendo vídeos e desmonetizando o canal do influenciador.

A defesa de Hytalo Santos anunciou que está deixando o caso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.