Defesa deixa caso e Hytalo Santos pode ser preso após buscas; entenda

A casa do influenciador Hytalo Santos, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa (PB), foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/8). A operação, conduzida pela Polícia Militar, foi autorizada pela Justiça a pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Ao chegarem, os policiais encontraram a mansão esvaziada e com portas fechadas. A administração do condomínio informou que Hytalo teria deixado o local levando equipamentos antes da ação. O objetivo da operação era apreender celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives, que seriam enviados para perícia.

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Hytalo Santos posa sorridente durante um evento

As buscas foram autorizadas pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. Ele afirmou ao g1 que, caso a saída de Hytalo seja interpretada como tentativa de obstruir as investigações, ele pode ser preso preventivamente.

“Estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público e se isso for realmente entendido como obstáculo ao trabalho da Justiça, pode até resultar em uma prisão preventiva”, declarou.

Depois da operação de busca e apreensão na casa do influencer, a defesa de Hytalo Santos anunciou que irá abandonar o caso. A informação foi divulgada durante edição do Jornal Nacional desta quarta-feira (13/8).

Na terça-feira (12/8), Hytalo já havia sido alvo de outras medidas judiciais, como o bloqueio de contas nas redes sociais e a proibição de manter contato com adolescentes citados no inquérito.

