Defesa deixa caso e Hytalo Santos pode ser preso após buscas; entenda

A casa do influenciador Hytalo Santos, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa (PB), foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/8). A operação, conduzida pela Polícia Militar, foi autorizada pela Justiça a pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Ao chegarem, os policiais encontraram a mansão esvaziada e com portas fechadas. A administração do condomínio informou que Hytalo teria deixado o local levando equipamentos antes da ação. O objetivo da operação era apreender celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives, que seriam enviados para perícia.

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Hytalo Santos

Hytalo Santos2 de 5

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Reprodução/Instagram3 de 5

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Instagram/Reprodução4 de 5

Hytalo Santos posa sorridente durante um evento

Instagram/Reprodução5 de 5

Hytalo Santos

Reprodução/Instagram

As buscas foram autorizadas pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. Ele afirmou ao g1 que, caso a saída de Hytalo seja interpretada como tentativa de obstruir as investigações, ele pode ser preso preventivamente.

“Estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público e se isso for realmente entendido como obstáculo ao trabalho da Justiça, pode até resultar em uma prisão preventiva”, declarou.

Depois da operação de busca e apreensão na casa do influencer, a defesa de Hytalo Santos anunciou que irá abandonar o caso. A informação foi divulgada durante edição do Jornal Nacional desta quarta-feira (13/8).

Na terça-feira (12/8), Hytalo já havia sido alvo de outras medidas judiciais, como o bloqueio de contas nas redes sociais e a proibição de manter contato com adolescentes citados no inquérito.

