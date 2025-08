dentista-revela-alimentos-que-ajudam-a-clarear-o-sorriso-naturalmente

Muita gente não sabe, mas alguns alimentos presentes no dia a dia podem ajudar a prevenir o amarelamento e o surgimento de manchas nos dentes. Embora não tenham efeito clareador, eles contribuem para a limpeza bucal, removendo manchas superficiais e deixando os dentes com uma aparência naturalmente mais clara.

A coluna Claudia Meireles ficou curiosa para descobrir quais são esses “aliados do sorriso”. Quem nos explicou tudo sobre o assunto foi o dentista Gustavo Delmondes. Confira!

Entre os principais alimentos apontados pelo dentista, destacam-se as frutas e vegetais crocantes, como a maçã, pera, cenoura e aipo, que funcionam como uma espécie de “escova natural” para os dentes.

“Ao serem mastigados, esses alimentos ajudam a remover resíduos da superfície dental — o que contribui para o escurecimento —, e ainda aumentam a salivação, ótima para a saúde bucal”, explica o especialista.

Laticínios, como leite, queijo e iogurte, também merecem destaque. Ricos em cálcio, eles fortalecem o esmalte dental e tornam os dentes mais resistentes ao surgimento de manchas.

Ricos em cálcio, leites, queijos e iogurte tornam os dentes mais resistentes ao surgimento de manchas

Evite alimentos e bebidas escuras

No entanto, o foco principal contra o escurecimento dos dentes, segundo o dentista, ainda deve ser a prevenção. Boa parte das manchas e do amarelamento dos dentes está relacionada ao consumo frequente de alimentos pigmentados.

Por isso, o segredo é reduzir o consumo de bebidas e alimentos escuros, como café, vinho, refrigerante, suco de uva e molho shoyu. “Se possível, utilize um canudo para evitar o contato direto destas bebidas com os dentes”, alerta.

O problema não está necessariamente no consumo, e sim com os cuidados logo após a ingestão. Sempre que possível, o ideal é escovar os dentes logo em seguida.

Se isso não for viável, enxaguar a boca com água já ajuda a minimizar os efeitos e evitar o acúmulo de pigmentos nos dentes. Outra dica simples e eficiente compartilhada pelo dentista é comer um pedaço de queijo ou maçã.

“Mastigue um pedaço de queijo ou uma maçã depois. Eles ajudam a equilibrar o pH da boca e reduzem o impacto dessas substâncias. Outra dica de ouro é beber bastante água. Isso mantém a boca limpa e estimula a produção de saliva”, orienta Gustamo Delmondes.

A maçã é um dos alimentos que ajudam a clarear os dentes

Vale lembrar que nenhum alimento substitui os cuidados essenciais com a higiene bucal, como a escovação, o uso do fio dental e as visitas regulares ao dentista.

