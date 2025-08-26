“Deplorável, desumano”, diz PM após resgatar irmãos em casa sem comida

Os policiais militares que resgataram dois irmãos, de 7 e 9 anos, em situação de abandono em uma casa repleta de sujeira, sem água e sem comida, relataram que “a situação chocou muito a equipe”.
Um dos policiais do 16º BPM (Brazlândia) ainda destacou: “Situação deplorável, desumana”.
Entenda os detalhes:
- Os irmãos foram resgatados na noite desse domingo (24/8), em Brazlândia (DF), após uma denúncia.
- Segundo a PMDF, as crianças estavam sozinhas havia pelo menos quatro dias. Elas viviam com a mãe, que teria saído e não retornou.
- Sujos, magros e visivelmente debilitados, os irmãos relataram que a mãe é dependente química e costuma deixá-los sozinhos por dias.
Veja as imagens:
7 imagensFechar modal.1 de 7
Uma foto da casa
Reprodução / Redes sociais2 de 7
Outro cômodo da residência
Reprodução / Redes sociais3 de 7
Outra imagem do imóvel que mostra a casa bagunçada
Reprodução / Redes sociais4 de 7
Cozinha da casa
Reprodução / PMDF5 de 7
Outra foto da cozinha
Reprodução / PMDF6 de 7
Quarto
Reprodução / PMDF7 de 7
Banheiro da casa
Reprodução / PMDF
Leia também
-
Veja como estava a casa onde irmãos viviam sem comida nem higiene
-
Irmãos são deixados sem comida, água e cercados de sujeira por 4 dias
-
Jovem desaparece após ser expulso de clínica de reabilitação em Brazlândia
Os irmãos foram levados à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e, em seguida, encaminhados pelo Conselho Tutelar para a casa de familiares. O paradeiro dos pais ainda é desconhecido.
Lei Henry Borel
A Polícia Civil investiga o caso, registrado como abandono de incapaz com base na Lei Henry Borel. A lei foi criada no Brasil após a morte do menino Henry Borel, estabelecendo mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.
Ela prevê medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar, a inclusão das vítimas em assistência social, a necessidade de atendimento especializado e a proteção contra todas as formas de violência física e mental.