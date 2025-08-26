“Deplorável, desumano”, diz PM após resgatar irmãos em casa sem comida

Os policiais militares que resgataram dois irmãos, de 7 e 9 anos, em situação de abandono em uma casa repleta de sujeira, sem água e sem comida, relataram que “a situação chocou muito a equipe”.

Um dos policiais do 16º BPM (Brazlândia) ainda destacou: “Situação deplorável, desumana”.

Entenda os detalhes:

Os irmãos foram resgatados na noite desse domingo (24/8), em Brazlândia (DF), após uma denúncia.

Segundo a PMDF, as crianças estavam sozinhas havia pelo menos quatro dias. Elas viviam com a mãe, que teria saído e não retornou.

Sujos, magros e visivelmente debilitados, os irmãos relataram que a mãe é dependente química e costuma deixá-los sozinhos por dias.

Veja as imagens:

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Uma foto da casa

Reprodução / Redes sociais 2 de 7

Outro cômodo da residência

Reprodução / Redes sociais 3 de 7

Outra imagem do imóvel que mostra a casa bagunçada

Reprodução / Redes sociais 4 de 7

Cozinha da casa

Reprodução / PMDF 5 de 7

Outra foto da cozinha

Reprodução / PMDF 6 de 7

Quarto

Reprodução / PMDF 7 de 7

Banheiro da casa

Reprodução / PMDF

Leia também

Os irmãos foram levados à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e, em seguida, encaminhados pelo Conselho Tutelar para a casa de familiares. O paradeiro dos pais ainda é desconhecido.

Lei Henry Borel

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como abandono de incapaz com base na Lei Henry Borel. A lei foi criada no Brasil após a morte do menino Henry Borel, estabelecendo mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.

Ela prevê medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar, a inclusão das vítimas em assistência social, a necessidade de atendimento especializado e a proteção contra todas as formas de violência física e mental.