Depósito mínimo de 1 euro: Uma nova forma de entrar em casinos online

Imaginar um cenário em que, com apenas 1 euro, se consegue explorar centenas de jogos de casino pode ser difícil. No entanto, esta nova realidade está a invadir o mundo dos casinos online, incluindo dos que operam em Portugal.

Do ambiente de charme para o conforto do lar

Os casinos tradicionais são caracterizados por um ambiente recheado de charme e de formalidades. A necessidade de seguir regras de dress code e até de realizar apostas mínimas mais elevadas são uma constante.

Mas os casinos virtuais vieram alterar por completo esse paradigma. Agora é possível entrar num casino digital de calções e havaianas. O valor a apostar também sofreu alterações, havendo novos jogos que permitem apostas de poucos cêntimos.

Para entrar num casino online e poder divertir-se só precisa de ter 18 anos ou mais (idade mínima legal) e fazer um registo num casino online português. Com isso, poderá colocar todas as apostas que desejar a partir do conforto do seu lar.

Passos para encontrar um casino com depósito mínimo de 1 euro

Ainda que a oferta de casinos que permitem um depósito baixo, como 1 euro, esteja a aumentar, sabemos que encontrar uma opção que satisfaça esse critério pode ser difícil.

Para facilitar essa tarefa sugerimos que visite o CasinoReal, que apresenta conteúdo do autor António Matias. Este espaço dedica-se à apresentação de várias revisões a casinos digitais. Também apresenta informações sobre outros elementos relevantes, como os jogos, fornecedores de software ou métodos de pagamentos.

Aqui poderá encontrar listas que sintetizam a informação sobre os melhores casinos em várias categorias, incluindo em deposito mínimo 1 euro. Para a composição dessas listas são considerados aspetos como:

Existência de licença do SRIJ ou de entidades internacionais;

Mecanismos de segurança implementados, como certificado de SSL;

Catálogo de jogos disponíveis, com foco na variedade e qualidade. A possibilidade de entrar num Live Casino, com dealer ao vivo, é valorizada;

Possibilidade de mudar facilmente do jogo grátis para jogos a dinheiro real;

Métodos de pagamento e levantamento aceites;

Tipos de bónus de boas-vindas e outras ofertas regulares;

Responsividade dos sites ou existência de uma aplicação mobile;

Disponibilidade 24/7 de apoio ao cliente em português e com serviço confiável;

Opinião de outros jogadores portugueses.

Desta forma, percebe-se que as listas dos melhores casinos do CasinoReal são uma boa fonte de informação.

Como depositar apenas 1 euro?

Os valores mínimos de depósito variam entre casinos, mas também entre métodos de pagamentos a usar. Assim, um determinado casino pode aceitar depósitos de 1 euro com MB Way, mas se optar pelo Paypal já não terá essa opção.

Fizemos uma pesquisa e podemos indicar que, entre os casinos que aceitam depósitos baixos, os métodos de pagamento mais frequentes são:

Sistemas nacionais e seguros: MB Way e Multibanco;

Carteiras virtuais de renome: Skrill e Neteller;

Cartões pré-pagos: Paysafecard;

Cartões de crédito de fácil acesso: Visa e Mastercard;

Criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, DOGE, etc.

Para avançar com um depósito só terá de entrar no casino selecionado e aceder à carteira digital. Aí, escolha o método de pagamento desejado e indique 1 € como montante a depositar.

Conforme o método de pagamento selecionado, receberá as instruções necessárias para concluir a operação.

Como apostar com apenas 1 euro?

O truque para apostar com apenas 1 euro é saber esticar esse valor.

A primeira forma de esticar um depósito baixo é através dos bónus dos casinos. As ofertas mais comuns oferecem entre 50 a 100% do depósito realizado, fazendo com que tenha acesso a um saldo de 1,50 € ou 2 €, respetivamente, de forma automática. Pode parecer uma diferença pequena, mas quem tem um orçamento reduzido irá compreender a importância deste tipo de ofertas.

A seguir chega o momento de começar a apostar. Para tal, os jogadores devem procurar opções que permitam apostas mínimas baixas.

De uma forma geral, as slots são o jogo mais indicado, havendo algumas que aceitam apostas de 0,01 €. Assim, um saldo inicial de 2 € (1 € de depósito + 1 € de bónus) vai permitir, pelo menos, 200 rodadas. É verdade que os ganhos eventuais são baixos, mas é sabido que o valor dos prémios é proporcional ao valor apostado.

Se gostou de conhecer estas estratégias sobre como encontrar casinos que permitem depósitos baixos e como jogar com estes valores, aproveite para se divertir sem grandes compromissos financeiros. Siga as recomendações de jogo responsável e passe um bom bocado a apostar online.