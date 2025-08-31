Deputada democrata pede explicações de Trump sobre tarifas ao Brasil

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez pediu que o governo dos Estados Unidos dê explicações a respeito das tarifas aplicadas contra o Brasil. A alíquota adicional contra os produtos brasileiros foi imposta depois de a Casa Branca classificar as ações do governo do Brasil como ameaças à segurança nacional, à política externa e à economia norte-americana.

Em abril, Trump anunciou tarifa de 10% para os bens e serviços vendidos pelo Brasil ao mercado dos Estados Unidos. Em julho, o republicano assinou uma ordem executiva que aplicou taxa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros, elevando a taxação total para 50%.

A Casa Branca alegou que o tarifaço está relacionado a ações judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, segundo Trump, configurariam censura e perseguição política ao ex-chefe do Executivo.

Dessa forma, Alexandria Ocasio-Cortez questionou a aplicação da nova alíquota e se essa medida realmente é de interesse da segurança nacional dos Estados Unidos e como essa ação afeta a relação entre os dois países.

“O secretário de Defesa submeterá ao Congresso um relatório contendo os resultados de uma avaliação sobre se a imposição de tarifas ao Brasil em resposta a processos judiciais conduzidos de acordo com a lei brasileira e as normas constitucionais apoia os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos na região mais ampla e globalmente”, solicita a deputada democrata.

Segundo dados do governo norte-americano, o superávit comercial dos EUA com o Brasil em 2024 foi da ordem de US$ 7 bilhões, somente em bens. Somados bens e serviços, o superávit chegou a US$ 28,6 bilhões no ano passado. Trata-se do terceiro maior superávit comercial daquele país em todo o mundo.

Alexandria Ocasio-Cortez é conhecida pelo trabalho realizado em defesa dos imigrantes. Ela é natural Nova York, de mãe porto-riquenha, que trabalhou durante anos como empregada doméstica.