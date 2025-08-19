Deputada do Acre pede segurança reforçada e escolta para Felca durante visita do youtuber a Rio Branco

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) protocolou pedido na Câmara dos Deputados para a criação de uma comissão externa destinada a acompanhar o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, durante sua passagem por Rio Branco nos dias 28 e 29 de novembro.

A proposta prevê a participação de 11 parlamentares, com despesas custeadas pela própria Casa Legislativa. Segundo o requerimento, a medida busca oferecer “respaldo institucional” ao influenciador, que participará de um evento de videogames e cultura geek na capital acreana.

No documento, a deputada argumenta que a visita expõe Felca a “riscos evidentes” e que a presença da comissão permitiria monitoramento em tempo real, além da prevenção e enfrentamento imediato de eventuais violações de direitos.

Felca, que possui mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, ganhou destaque nacional após denunciar casos de exploração de crianças e adolescentes, entre eles o do influenciador Hytalo Santos.

A solicitação ainda aguarda análise da Câmara dos Deputados.