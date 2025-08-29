Deputada reage a Valdemar e diz que não recua de candidatura ao Senado

Atual líder da minoria na Câmara, a deputada Caroline de Toni (PL-SC) reagiu ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e disse manter sua pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina.

“Estamos há um ano das eleições, muita coisa pode acontecer. Independente do noticiário, mantenho a minha posição e intenção de concorrer. Não pretendo recuar”, disse a deputada.

Na quinta-feira (28/8), Valdemar defendeu à coluna que o PL lance Carlos Bolsonaro para uma das vagas ao Senado no estado e, na outra, apoie a reeleição do senador Esperidião Amin (PP-SC).

“O Amin nós queremos: eu, o Bolsonaro, o governador (Jorginho Mello, do PL)”, disse Valdemar. E como fica De Toni? “A Carol é muito querida. Ela volta para deputada federal”, disse Valdemar.

A posição do presidente do PL contraria à de Michelle Bolsonaro, que apoia Caroline de Toni ao Senado. “Minha senadora”, postou a ex-primeira-dama nas redes sociais, nos últimos dias.