Deputada reage a Valdemar e diz que não recua de candidatura ao Senado

Atual líder da minoria na Câmara, a deputada Caroline de Toni (PL-SC) reagiu ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e disse manter sua pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina.
“Estamos há um ano das eleições, muita coisa pode acontecer. Independente do noticiário, mantenho a minha posição e intenção de concorrer. Não pretendo recuar”, disse a deputada.
Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto
Vereador Carlos Bolsonaro (PL) é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina
A deputada Caroline de Toni seria uma das cotadas para se candidatar ao Senado por Santa Catarina
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Governador de SC, Jorginho Mello, abraçado com Jair Bolsonaro
Na quinta-feira (28/8), Valdemar defendeu à coluna que o PL lance Carlos Bolsonaro para uma das vagas ao Senado no estado e, na outra, apoie a reeleição do senador Esperidião Amin (PP-SC).
“O Amin nós queremos: eu, o Bolsonaro, o governador (Jorginho Mello, do PL)”, disse Valdemar. E como fica De Toni? “A Carol é muito querida. Ela volta para deputada federal”, disse Valdemar.
A posição do presidente do PL contraria à de Michelle Bolsonaro, que apoia Caroline de Toni ao Senado. “Minha senadora”, postou a ex-primeira-dama nas redes sociais, nos últimos dias.