25/08/2025
Universo POP
Deputado diz estar "impressionado" com estado de Bolsonaro

O deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) visitou Jair Bolsonaro na tarde desta segunda-feira (25/8), na prisão domiciliar. Após a visita, o parlamentar disse à coluna ter ficado “impressionado” com o estado do ex-presidente.

“Vi o presidente bem. Fiquei impressionado. Ele está bem, mas com soluço. Mas fisicamente está forte”, relatou Altineu à coluna.

o 1º vice da Câmara, Altineu Côrtes

Altineu Côrtes (PL-RJ) e Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Atual vice-presidente da Câmara, o deputado disse que, embora esteja bem fisicamente, Bolsonaro está “chateado” por estar preso. O ex-presidente, segundo Altineu, também sustentou “reiteradamente” não ser culpado.

Bolsonaro que ir a julgamento no STF

Bolsonaro, como a coluna noticiou na sexta-feira (22/8), disse a aliados que pretende acompanhar in loco seu julgamento na Primeira Turma do STF, marcado para começar na próxima terça-feira (2/9).

Alguns aliados, no entanto, temem que o ex-presidente não aguente comparecer todos os dias, em razão das crises de soluço. A previsão é de que o julgamento de Bolsonaro dure até 12 de setembro.

