Deputado diz que Bolsonaro descumpriu medidas do STF de forma proposital: “Se deu mal”

O deputado Edvaldo Magalhães, único parlamentar declaradamente de esquerda na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), comentou a medida do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Edvaldo afirma que Bolsonaro pediu o endurecimento das ações já impetradas contra ele pela Corte.

“Isso é consequência das atitudes adotadas e do descumprimento das medidas cautelares. Portanto, a abordagem correta é que o ex-presidente pediu para que medidas mais duras fossem adotadas já que avisado, que foi esclarecido sobre as medidas cautelares adotadas por descumprimento anterior. Ele violou de forma proposital para fazer a chamada aposta dobrada. Dobraram a aposta e se deram mal”, disse o deputado.

Moraes determinou que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em seu endereço residencial. A decisão inclui: