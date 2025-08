Deputado do PT vai a evento de livro de Marcinho VP, chefão do CV

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) esteve ontem no evento de divulgação do último livro do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, considerado um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV). O evento ocorreu nas proximidades da 23ª Feira Literária de Paraty, a Flip.

A obra, intitulada A Cor da Lei, é a quarta escrita pelo traficante, que está preso desde agosto de 1996. Atualmente, VP nega que continue na liderança da facção. Mesmo assim, seu último livro foi lançado no dia 12 de julho no Complexo do Alemão, no Rio, uma área historicamente dominada pelo CV.

A foto do vereador com o livro de VP não foi postada por ele, e sim por um perfil de Marcinho VP no Instagram – a conta é administrada por terceiros e tem 137 mil seguidores.

A foto é na Praça Monsenhor Hélio Pires, mais conhecida como Praça da Matriz. No começo da tarde de ontem, o ex-desembargador Siro Darlan promoveu uma “roda de conversa” para falar do livro nas proximidades desse local.

O evento foi promovido pela Kotter Editorial, que lançou o livro, e pela Academia Brasileira de Letras do Cárcere, ABL Cárcere, na qual VP ocupa a cadeira nº 1.

A coluna tenta contato com o deputado Renato Freitas para comentários. O espaço segue aberto.

O livro mais recente de Marcinho VP é um romance. A obra acompanha o drama de um personagem chamado Eduardo, que busca se reinserir na sociedade apesar do estigma que pesa sobre sua família. O Metrópoles teve acesso a alguns trechos da obra (https://www.metropoles.com/colunas/fabia-oliveira/marcinho-vp-lancara-livro-sobre-justica-e-desigualdade-veja-trechos).

A obra ficcional é o quarto livro escrito pelo traficante – seja sozinho ou em coautoria com outros. Antes, ele lançou Marcinho VP: Verdades e Posições – O Direito Penal do Inimigo (2017), Preso de Guerra (2022) e Execução Penal Banal Comentada (2023). Este último é uma obra jurídica, escrita em parceria com advogados que o defendem na Justiça.