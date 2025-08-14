14 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Deputado processa Meta após punição por falar de sexualização infantil

Escrito por Metrópoles
deputado-processa-meta-apos-punicao-por-falar-de-sexualizacao-infantil

O deputado federal Amon Mandel (Cidadania-AM) entrou na Justiça contra a Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook, alegando ter tido seu perfil censurado por falar de um projeto contra a sexualização infantil.

Segundo Amon, seu perfil foi restringido após a publicação, no domingo (9/8), de um vídeo em que apresentava um projeto para aperfeiçoar a repressão à sexualização infantil e juvenil, com uso de inteligência artificial.

4 imagensFelca denunciou adultização de crianças e já venceu processos na Justiça de São PauloFelca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamentoFechar modal.1 de 4

Felca

Reprodução/Instagram2 de 4

Felca denunciou adultização de crianças e já venceu processos na Justiça de São Paulo

Reprodução/Instagram3 de 4

Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento

Reprodução/Redes Sociais4 de 4

Felca/Reprodução/Youtube

O parlamentar afirma que foi proibido, por um ano, de realizar ou participar de transmissões ao vivo no Instagram, além de ter sido impedido de criar anúncios e de enviar ou responder mensagens privadas na rede social.

A defesa do deputado amazonense alega na ação que Amon é assinante verificado do Instagram, mas que, mesmo assim, não obteve resposta da plataforma sobre sua reclamação.

A rede social, segundo o parlamentar, justificou a punição dizendo que Amon estaria expondo imagens de crianças — quando, na verdade, o deputado criticava a exploração infantil.

Leia também

“Trata-se de um ato de censura contra quem expõe crimes graves e cobra responsabilidade das plataformas digitais. A plataforma puniu quem denuncia, mas mantém no ar o que realmente deveria combater. É urgente melhorarmos essas ferramentas de monitoramento”, criticou o parlamentar.

O projeto de Amon foi protocolado antes das denúncias do influenciador Felca e obriga as redes que operam no Brasil a implementarem um sistema automático de bloqueio de conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, com uso de inteligência artificial.

Caso repetido

Além de Amon, outros políticos reclamaram de terem contas restringidas pela Meta por comentarem o vídeo de Felca, no qual o influenciador denunciou casos de sexualização infantil em canais de redes sociais.

A ex-deputada federal Manuela D’Ávila, por exemplo, publicou em seu perfil no X na quarta-feira (13/8) uma reclamação de que sua conta no Instagram recebeu punições por abordar o tema da sexualização infantil.

“A minha conta no Instagram acaba de receber diversas punições por nós termos trazido o debate sobre a adultização das infâncias, vinculando-o às práticas da extrema direita no Brasil”, afirmou em postagem.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.